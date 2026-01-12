Семья с детьми погибла от отравления газом в Саратовской области

Tекст: Мария Иванова

Шесть человек, включая детей, погибли от отравления угарным газом в городе Балакове Саратовской области, передает ТАСС.

Трагедия произошла в одном из домов на улице Академика Жук, где были обнаружены тела 45-летней женщины, 50-летнего мужчины и их малолетних сыновей – девятилетнего и четырехлетнего. Личности еще двух погибших уточняются.

В пресс-службе следственного управления СК по региону сообщили: «Следствием предварительно установлено, что 12 января 2026 года в квартире, расположенной в одном из домов на улице Академика Жук города Балакова, обнаружены тела шести человек: 45-летняя женщина, 50-летний мужчина и их двое малолетних сыновей, личности остальных устанавливаются».

По предварительным данным, причиной трагедии стало отравление угарным газом из-за работы газового оборудования. Спасатели областной службы вскрыли дверь квартиры, чтобы попасть внутрь. Следственное управление возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр квартиры. Назначены необходимые экспертизы для установления всех обстоятельств случившегося.

Напомни, накануне в Дербенте двое мужчин погибли из-за отравления угарным газом.

Ранее семья из четырех человек в Татарстане погибла из-за отравления газом.