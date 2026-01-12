Цифровизация впервые по-настоящему уравнивает людей вне зависимости от их социального статуса и уровня благосостояния. Именно поэтому она на удивление легко и непринужденно была принята страной.3 комментария
Семья с детьми погибла от отравления газом в Саратовской области
В одном из домов Балакова обнаружили тела шести человек, включая двоих детей, погибших предположительно из-за отравления угарным газом от работающего газового оборудования.
Шесть человек, включая детей, погибли от отравления угарным газом в городе Балакове Саратовской области, передает ТАСС.
Трагедия произошла в одном из домов на улице Академика Жук, где были обнаружены тела 45-летней женщины, 50-летнего мужчины и их малолетних сыновей – девятилетнего и четырехлетнего. Личности еще двух погибших уточняются.
В пресс-службе следственного управления СК по региону сообщили: «Следствием предварительно установлено, что 12 января 2026 года в квартире, расположенной в одном из домов на улице Академика Жук города Балакова, обнаружены тела шести человек: 45-летняя женщина, 50-летний мужчина и их двое малолетних сыновей, личности остальных устанавливаются».
По предварительным данным, причиной трагедии стало отравление угарным газом из-за работы газового оборудования. Спасатели областной службы вскрыли дверь квартиры, чтобы попасть внутрь. Следственное управление возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр квартиры. Назначены необходимые экспертизы для установления всех обстоятельств случившегося.
Напомни, накануне в Дербенте двое мужчин погибли из-за отравления угарным газом.
Ранее семья из четырех человек в Татарстане погибла из-за отравления газом.