Мантуров заявил о выделении 5 млрд рублей на зондирование Земли
Первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил о выделении 5 млрд рублей для предоставления услуг по дистанционному зондированию Земли.
По словам Мантурова, на предоставление услуг по дистанционному зондированию Земли в российском бюджете предусмотрено 5 млрд рублей, передает ТАСС.
Мантуров отметил, что с 2026 года начинаем по-новому предоставлять услуги по снимкам дистанционного зондирования Земли.
Он уточнил, что в бюджете заложены средства для 11 заказчиков, а начальная сумма составляет 5 млрд рублей. В дальнейшем, по его словам, планируется привлекать частный бизнес для выполнения работ в этой сфере, как ранее поручал президент.
Владимир Путин также подписал закон, который наделяет Роскосмос полномочиями утверждать порядок и условия приобретения данных дистанционного зондирования Земли из космоса. Кроме того, госкорпорация теперь будет определять стоимость расчетной единицы за предоставление таких данных, копий, а также продуктов, созданных при их обработке, включая геопривязку, радиометрическую и геометрическую коррекцию.
Ранее президент Владимир Путин начал рабочий год с обсуждения развития промышленности и транспорта с Денисом Мантуровым.
Мантуров проинформировал Путина о расширении российской орбитальной группировки до 300 спутников.