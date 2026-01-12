Количество фильмов по мотивам советской кино- и мультклассики зашкаливает. Полнометражных блокбастеров пока не снято разве что по «Ну, погоди!» и «Приключениям кота Леопольда». Увидим мы на экранах что-то свежее или нам так и предстоит смотреть фантазии на советские темы?3 комментария
Путин провел первое рабочее совещание года с Мантуровым
Президент Владимир Путин начал рабочий год с обсуждения актуальных вопросов развития промышленности и транспорта на встрече с первым вице-премьером Денисом Мантуровым в Кремле.
Президент России Владимир Путин вернулся к публичной работе после новогодних праздников, первым официальным мероприятием стала встреча с первым вице-премьером Денисом Мантуровым, передает ТАСС. Беседа прошла в рабочем кабинете главы государства в Кремле.
В течение новогодних каникул Путин появлялся на публике не так часто. Например, он исполнил мечту семилетнего Игоря Степаненко, участника акции «Елка желаний», организовав визит мальчика в музей-заповедник «Музей Мирового океана» в Калининграде. Позже президент связался с Игорем и его семьей по телефону.
Кроме того, глава государства вместе с военнослужащими и их семьями посетил рождественское богослужение в подмосковном храме великомученика Георгия Победоносца.