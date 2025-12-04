ГУР и воинская часть ВСУ не поделили санаторий под Киевом и устроили стрельбу

Tекст: Антон Антонов

Вооруженное столкновение произошло на территории санатория «Октябрь». Представители ГУР вечером выломали ворота санатория, где находились военные, и начали стрельбу в землю и воздух, после чего задержали десять военнослужащих воинской части ВСУ А4005, нанеся им «существенные» травмы, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Впоследствии представители ГУР отпустили военных, однако забаррикадировались на территории санатория, отказавшись впустить туда сотрудников полиции или военных государственных органов.

При этом представитель разведки заявил, что ГУР заключило договор с владельцем участка для размещения своих сотрудников, и передало документы полиции и местным властям. Документ не подлежал дальнейшему распространению по соображениям безопасности.

Сообщается, что у воинской части ВСУ А4005 также был действующий договор на аренду помещений в санатории, однако в ГУР уверены, что право пребывания военных закончилось.

Земельный участок был возвращен государству после процедуры ареста и банкротства. Журналисты предполагают, что на застройку территории учреждения-банкрота претендуют предприниматели Борис Кауфман и Александр Грановский, с которыми может быть связана фирма, заключившая договор с ГУР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, это уже не первый конфликт между ведомствами на Украине. Летом Владимир Зеленский пытался ограничить работу Национального антикоррупционного бюро Украины, но, столкнувшись с протестами на Украине и недовольством Запада, отказался от этих планов. При этом под удар НАБУ попала СБУ, которая была задействована в попытке Зеленского ограничить бюро.