Tекст: Мария Иванова

При этом были уничтожены до 30 боевиков и два пикапа, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Кроме того, подразделения группировки «Запад» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад, бригады охраны генштаба ВСУ и двух бригад нацгвардии возле Купянска-Узлового, Прокоповки, Паламаревки, Ковшаровки, Моначиновки и Грушевки в Харьковской области.

Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили до 190 военнослужащих, бронеавтомобиль «Казак». Уничтожены станция РЭБ и четыре склада боеприпасов.

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины рядом с Искрисковщиной, Миропольем, Новой Сечью и Павловкой в Сумской области.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям тяжелой механизированной и двух мотопехотных бригад ВСУ под Старицей, Волчанскими Хуторами и Графским.

При этом ВСУ потеряли до 210 военнослужащих.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Краматорска, Константиновки, Резниковки, Ильиновки и Кривой Луки в Донецкой народной республике (ДНР).

Противник при этом потерял свыше 210 военнослужащих, девять бронемашин и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции РЭБ, три склада боеприпасов и матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

В то же время подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой, воздушно-десантной, пехотной, десантно-штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Гришино, Нового Донбасса, Доброполья, Торецкого, Анновки, Марьевки, Артемовки в ДНР и Новопавловки в Днепропетровской области.

Потери противника составили до 500 военнослужащих, машина пехоты, три бронемашины, американская 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin и станция РЭБ.

Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад и четырех штурмовых полков ВСУ поблизости от Бойково, Зализничного и Терноватого в Запорожской области, Великомихайловки и Братского в Днепропетровской области.

При этом ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, бронетранспортер, четыре бронемашины, отчитались в Минобороны.

Напомним, накануне Минобороны сообщило о безуспешной попытке ВСУ прорваться к Московке у Купянска. В тот же день боевиков украинской «Хартии» ликвидировали в Купянске.

Во вторник российские войска освободили харьковскую Богуславку и запорожское Лукьяновское.