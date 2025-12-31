Человек погиб в Белгородской области в ходе атаки дронов ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярёв

Атака проводилась на легковой автомобиль, погиб мужчина, трое человек, находившихся в машине, получили ранения, сообщили в штабе, передает ТАСС.

Пострадавших направили в Шебекинскую ЦРБ, у женщины и мужчины выявили осколочные ранения плеча и предплечья. Еще у одного пострадавшего зафиксированы множественные осколочные ранения головы, груди и живота.

Во вторник в селе Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области при ударе беспилотника погибли мужчина и женщина.

В понедельник четыре муниципалитета Белгородской области подверглись ударам со стороны ВСУ, ранения получили пять мирных жителей.