Гладков: Два человека погибли при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Tекст: Тимур Шайдуллин

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Телеграм-канале, что в населенном пункте Вознесеновка Шебекинского округа дрон атаковал гражданский автомобиль. По его словам, в результате происшествия погибли мужчина и женщина, находившиеся в машине.

«Сложно подобрать слова утешения тем, кто потерял своих родных... Выражаю искренние соболезнования близким погибших», – написал глава региона. Оперативные службы проводят работу на месте для выяснения всех обстоятельств трагедии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне четыре муниципалитета Белгородской области подверглись ударам со стороны ВСУ, и были ранены пять мирных жителей.

А в субботу мирный житель погиб в результате атаки украинского FPV-дрона в районе хутора Гаевка Волоконовского округа.

До этого в четверг шесть муниципалитетов Белгородской области подверглись ударам ВСУ, и местные власти отмечали, что обстановка в приграничье остается крайне тяжелой.