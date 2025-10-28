В МВД рассказали о мошенничестве с возвратом ошибочных переводов денег

В МВД рассказали о мошенничестве с возвратом ошибочных переводов

Tекст: Ирма Каплан

МВД России предупредило о новой схеме мошенничества с использованием услуги «Мобильный перевод» и терминалов оплаты. Неизвестные отправляют SMS-сообщение жертве, информируя о поступлении средств на счет с помощью этих сервисов, передает ТАСС.

Затем мошенник звонит и заявляет, что деньги были переведены по ошибке, настаивая вернуть их тем же способом или на «правильный» номер. После того как человек осуществляет возврат, такая же сумма списывается с его счета повторно.

В ведомстве отмечают: в случае подобных просьб рекомендуется советовать собеседнику с чеком операции обратиться в отделение банка. Если человек ссылается на утерю чека, скорее всего с вами общается мошенник.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, депутаты Госдумы предложили новый способ борьбы с телефонным мошенничеством. В МВД предупредили о новых схемах мошенничества с маркетплейсами и под видом собственников квартир. Пранкер Лексус привел правила защиты от мошенников.