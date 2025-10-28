Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.9 комментариев
В МВД рассказали о мошенничестве с возвратом ошибочных переводов денег
Злоумышленники приспособились убеждать граждан переводить средства под предлогом возврата ошибочно зачисленных сумм через сервисы мобильных переводов и терминалы, говорится в материалах МВД России.
МВД России предупредило о новой схеме мошенничества с использованием услуги «Мобильный перевод» и терминалов оплаты. Неизвестные отправляют SMS-сообщение жертве, информируя о поступлении средств на счет с помощью этих сервисов, передает ТАСС.
Затем мошенник звонит и заявляет, что деньги были переведены по ошибке, настаивая вернуть их тем же способом или на «правильный» номер. После того как человек осуществляет возврат, такая же сумма списывается с его счета повторно.
В ведомстве отмечают: в случае подобных просьб рекомендуется советовать собеседнику с чеком операции обратиться в отделение банка. Если человек ссылается на утерю чека, скорее всего с вами общается мошенник.
