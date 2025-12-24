Бывший посол Норвегии похвалил уровень жизни в Москве

Экс-посол Норвегии Квиле отметил качество жизни в Москве

Tекст: Тимур Шайдуллин

Высказанные экс-послом Норвегии Робертом Квиле впечатления о жизни в Москве опубликовал журнал Forsvarets forum, пишет РИА «Новости». По его словам, столица отличается ухоженными дорогами и тротуарами, а также обилием ресторанов, которые часто бывают полны, поэтому лучше бронировать столики заранее.

Квиле отдельно выделил уровень автопарка города, отметив наличие люксовых автомобилей, недоступных в Норвегии. Он также добавил, что, по его мнению, ассортимент товаров в Москве превосходит ожидания. Квиле работал послом Норвегии в России с 2022 года по осень 2025.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф также рассказал о своих впечатлениях о Москве во время встречи с президентом Владимиром Путиным.

А что касается Квиле, то весной на встрече с послом МИД России призвал Осло воздерживаться от шагов, которые могут усилить напряженность вокруг архипелага Шпицберген.

Ранее посол Норвегии Роберт Квиле был вызван в МИД России из-за попыток норвежских властей сорвать в Киркенесе чествование воинов СССР.