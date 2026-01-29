Российское руководство на данный момент достаточно осторожно оценивает идею Дональда Трампа о создании Совета мира. Представляется, что это в первую очередь связано с пониманием, что подобные инициативы редко бывают успешны.0 комментариев
Цены на такси в Москве выросли до 3,5 раза из-за снегопада
Стоимость поездки на такси в Москве утром в четверг выросла на некоторых маршрутах до 3,5 раза из-за сильного снегопада, сообщили СМИ.
Отмечается, особенно резкий рост цен наблюдался на направлениях к центру города, тогда как стоимость поездок из центра оставалась на обычном уровне, передает ТАСС.
В приложении «Яндекс Go» пользователи получили предупреждение: «Все хотят уехать на такси, и заказов значительно больше, чем свободных машин. Машина может ехать дольше обычного. Возможно, сегодня быстрее на общественном транспорте». Такое сообщение появлялось при попытке вызвать машину в час пик.
В пресс-службе «Яндекс такси» пояснили, что тарифы на поездки в непогоду не меняются, а стоимость определяется точкой отправления. В периоды высокого спроса автоматически включается повышающий коэффициент, который способствует привлечению большего числа водителей на линию и позволяет уехать тем, кому важно добраться как можно скорее.
Накануне в Москве выпало 20% месячной нормы осадков за сутки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее синоптики пообещали москвичам морозную и снежную среду. За предыдущую ночь в Москве также выпало почти 20% месячной нормы осадков.
Отмечалось, что снегопад в столице привел к резкому росту цен на такси.