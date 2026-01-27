Снегопад в Москве взвинтил цены на такси в разы

Tекст: Алексей Дегтярёв

Стоимость услуг перевозчиков в Москве и Подмосковье увеличилась от двух до трех с половиной раз на фоне высокого спроса, передает ТАСС.

Агрегаторы такси и навигационные сервисы рекомендуют горожанам воспользоваться метрополитеном из-за сложной дорожной ситуации.

«Плохая погода. Все хотят уехать на такси, и заказов значительно больше, чем свободных машин. Машина может ехать дольше обычного. Возможно, сегодня быстрее на общественном транспорте», – отмечается в рассылке одного из операторов.

Сервисы доставки продуктов также предупреждают клиентов о возможных опозданиях курьеров. Представители компаний обещают привозить заказы максимально оперативно, однако просят учитывать погодные факторы.

Ранее сообщалось, что в ночь с понедельника на вторник в столице выпало девять мм осадков, что составляет около 20% месячной нормы. Снегопады сопровождались порывами ветра до 14 метров в секунду.

До этого синоптики предупреждали, что в Москве с 27 по 29 января ожидается сильный и продолжительный снегопад с выпадением до 15 см снега.