В трех аэропортах Москвы ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения

Tекст: Дарья Григоренко

В официальном сообщении говорится: «Аэропорт Внуково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов». Аналогичные ограничения действуют и в аэропортах Домодедово и Жуковский, передает РИА «Новости».

В воскресенье ночью Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника, летевшего на Москву. Утром того же дня мэр столицы сообщил, что четыре беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы, были уничтожены силами противовоздушной обороны Минобороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, атака БПЛА на Москву оказалась самой крупной с начала года.