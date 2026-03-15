У Ницше есть фразы, которые можно вытатуировать искреннему человеку на груди. У Хабермаса есть предложения на сорок восемь слов про логику научного познания. Пубертатного читателя, ищущего что-то против системы, он к себе не притянет никогда.0 комментариев
В трех аэропортах Москвы ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения
В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации.
В официальном сообщении говорится: «Аэропорт Внуково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов». Аналогичные ограничения действуют и в аэропортах Домодедово и Жуковский, передает РИА «Новости».
В воскресенье ночью Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника, летевшего на Москву. Утром того же дня мэр столицы сообщил, что четыре беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы, были уничтожены силами противовоздушной обороны Минобороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, атака БПЛА на Москву оказалась самой крупной с начала года.