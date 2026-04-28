По факту гибели людей при пожаре в строящемся здании в Москве возбудили дело

Tекст: Вера Басилая

Следственный комитет России после пожара в строящемся здании на севере Москвы возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при строительных работах, что повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц, следует из сообщения в Max ведомства.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия. Столичная прокуратура сообщила, что расследование инцидента находится под контролем.

«Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», – говорится в заявлении ведомства.

При пожаре в новостройке в Москве погибли пять человек. Спасатели эвакуировали более 20 жильцов.

Савеловская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств данного возгорания.