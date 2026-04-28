Экс-премьер Франции Казнев выразил готовность идти на выборы президента

Бывший премьер Франции Казнев выразил готовность баллотироваться в 2027 году

Tекст: Тимур Шайдуллин

Бывший премьер-министр Франции Бернар Казнев заявил о готовности баллотироваться на пост президента страны в 2027 году. Об этом он рассказал в интервью изданию Figaro, отметив: «Я готов к этому», когда его спросили о возможном участии в выборах, передает РИА «Новости».

Президентские выборы во Франции пройдут в апреле 2027 года. Действующий президент Эммануэль Макрон не сможет участвовать в них, так как уже дважды занимал высший государственный пост.

Казнев занимал пост премьер-министра с 2016 по 2017 год и остается заметной фигурой во французской политике, отмечает издание.

Ранее партия «Республиканцы» выдвинула Брюно Ретайо кандидатом на президентских выборах 2027 года. Его участие может снизить поддержку Жордана Барделлы до 35%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2024 года Казнев уже входил в число кандидатов на пост премьера, однако его кандидатура не прошла.



