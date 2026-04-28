Мишустин отметил успешную работу участников программы «Время героев» во власти
Участники специальной военной операции успешно применяют управленческий опыт на государственных должностях и в крупных компаниях благодаря специализированному обучению, отметил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Глава правительства России Михаил Мишустин выступил на открытии просветительского марафона «Знание. Первые» в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве, передает РИА «Новости».
Главной темой его речи стали возможности профессионального развития в стране. Особое внимание премьер-министр уделил карьерным достижениям военнослужащих в гражданской сфере.
«Хорошие возможности дает программа «Время героев», которая запущена по поручению президента два года назад. Участники и ветераны специальной военной операции с высшим образованием и управленческим опытом благодаря ей повышают свою квалификацию, работают с наставниками, проходят стажировки», – сказал председатель правительства. Он добавил, что выпускники проекта уже успешно трудятся в органах власти всех уровней и корпоративном секторе.
Политик также подчеркнул, что бойцы доказали свою компетентность и мужество еще во время несения службы. Многие из них заслуженно удостоились высоких государственных наград, включая звание Героя России.