Набиуллина заявила о сохранении риска вложений в криптовалюты в России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Банк России по-прежнему рассматривает криптовалюту как крайне рискованный инструмент для инвестиций. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что отношение к данному активу не изменилось: его высокая волатильность, подверженность санкциям и риски потери капитала остаются ключевыми причинами осторожности регулятора, пишет РИА «Новости».

«Мы считаем, что актив криптовалюты – волатильный, рискованный, подвержен санкциям. Инвесторы, если в него вкладывают, должны понимать, что могут потерять часть своих вложений, поэтому отношение к этому активу не очень изменилось», – подчеркнула Набиуллина на «Альфа-Саммите».

Она также отметила, что Банк России выступает против использования криптовалют в расчетах внутри страны, подчеркивая важность единства денежного обращения и приоритет рубля в качестве единственного платежного средства.

По словам главы ЦБ, сейчас Центробанк готов к комплексному регулированию криптовалют. Такой подход продиктован ростом спроса со стороны добросовестных инвесторов, а также увеличением случаев использования цифровых активов для отмывания средств и иных преступных целей. Набиуллина заявила, что регулирование должно позволить отделить легальные операции от нелегальных и эффективно бороться с мошенничеством.

Ранее Центральный Банк России предложил ввести уголовную ответственность за нелегальный обмен криптовалют. До этого Банк России подготовил концепцию регулирования криптовалют на российском рынке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, необходимая инфраструктура для работы с криптовалютой в России уже создана, а операции с ней будут совершаться через действующих участников рынка с имеющимися лицензиями.