Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды
Власти Москвы призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды
Городские власти рекомендовали жителям столицы отказаться от личных автомобилей и выбрать общественный транспорт в связи с неблагоприятной погодой и возможными дорожными заторами.
Власти Москвы рекомендовали горожанам пользоваться городским транспортом из-за сложных погодных условий. В официальном сообщении департамента транспорта отмечается: «Сегодня и завтра по возможности пользуйтесь городским транспортом. Это поможет добраться до места быстрее».
По данным ведомства, снег с дождем в Москве сохранится до вечера 29 апреля. В некоторых районах, таких как центр, запад и юг города, во вторник возможны локальные перекрытия дорог.
Департамент транспорта отметил, что в часы вечернего разъезда ожидаются затруднения движения, особенно в центральной части столицы, на Третьем транспортном кольце, Московской кольцевой автодороге и на вылетных магистралях по направлению в область.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве ожидается образование гололедицы и скопление снежной каши на проезжей части.
Ранее жителей и гостей столицы также призывали не выходить на улицу из-за неблагоприятных погодных условий. До этого в результате снегопада с ветром, который привел к падению деревьев в Москве и области, пострадали 30 человек.