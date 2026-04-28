    Украинская Рада испугалась ответственности за мир с Россией
    Соловьев извинился перед Боней
    У ВСУ заметили передовую американскую ракету класса «воздух-воздух»
    Госдеп США объявил войну интернет-цензуре в Европе
    Кремль сообщил о работе по предотвращению атак на города и НПЗ России
    Минобороны: Украинцы готовили боевиков для переворота в Мали
    В США отмечен рекордный за 25 лет финансовый пессимизм граждан
    ФСБ показала обменянных на россиян молдавских разведчиков
    Первый ускоренный поезд «Таврия» вышел из Москвы в Симферополь
    Сергей Худиев Сергей Худиев Жаба запретов может задушить здравый смысл

    Просто выкрутить ручку на максимально строгое запретительство – контрпродуктивно. Это провоцирует интерес и даже симпатию к тому, что стремятся запретить, и превращает какую-нибудь чушь в знамя протеста.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Франция воюет с Россией в Африке руками украинцев

    «Сирийский сценарий» в Мали не сорван, а лишь отложен. А следом Франция и Запад попытаются отыграться за проигрыш России в соседних Буркина-Фасо, Нигере, ЦАР. В этом уже можно не сомневаться.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Слухи о смерти «мягкой силы» явно преувеличены

    Можно сколько угодно уничтожать военные цели при помощи искусственного интеллекта и современных вычислений. Можно даже выявлять и ликвидировать некоторых руководителей страны. Но невозможно подчинить страну, желающую сопротивляться и готовую умереть за свой суверенитет.

    28 апреля 2026, 15:48 • Новости дня

    Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Городские власти рекомендовали жителям столицы отказаться от личных автомобилей и выбрать общественный транспорт в связи с неблагоприятной погодой и возможными дорожными заторами.

    Власти Москвы рекомендовали горожанам пользоваться городским транспортом из-за сложных погодных условий. В официальном сообщении департамента транспорта отмечается: «Сегодня и завтра по возможности пользуйтесь городским транспортом. Это поможет добраться до места быстрее».

    По данным ведомства, снег с дождем в Москве сохранится до вечера 29 апреля. В некоторых районах, таких как центр, запад и юг города, во вторник возможны локальные перекрытия дорог.

    Департамент транспорта отметил, что в часы вечернего разъезда ожидаются затруднения движения, особенно в центральной части столицы, на Третьем транспортном кольце, Московской кольцевой автодороге и на вылетных магистралях по направлению в область.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве ожидается образование гололедицы и скопление снежной каши на проезжей части.

    Ранее жителей и гостей столицы также призывали не выходить на улицу из-за неблагоприятных погодных условий. До этого в результате снегопада с ветром, который привел к падению деревьев в Москве и области, пострадали 30 человек.


    27 апреля 2026, 21:04 • Новости дня
    Москвичей попросили не выходить на улицы во вторник

    @ Елизавета Суглобова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жителей и гостей Москвы просят не выходить на улицу 28 апреля из-за неблагоприятных погодных условий.

    Как сообщил комплекс городского хозяйства в Max, по прогнозу, ночью и днем ожидаются сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, метель, налипание снега на провода и деревья, а также переход температуры через ноль градусов, что приведет к гололедице.

    «По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся ночью и в течение дня 28 апреля. Ожидаются сильный ветер с порывами до 20 м/с, метель, налипание снега на проводах и деревьях, переход температуры воздуха через 0 градусов Цельсия в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы», – сказано в публикации.

    Горожан и гостей столицы просят по возможности воздержаться от выхода на улицу. Если избежать выхода на улицу невозможно, специалисты советуют быть максимально осторожными, не укрываться и не парковать автомобили под деревьями, а при управлении транспортом строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

    В понедельник коммунальщики Москвы перешли на усиленный режим из-за непогоды.

    В Самаре на Нижнегородской улице упавшее из-за сильного ветра дерево убило ребенка, а на улице Карла Маркса в результате падения дерева погиб мужчина.

    28 апреля 2026, 14:15 • Новости дня
    Число погибших при пожаре в новостройке в Москве выросло до семи человек
    @ Мобильный репортер/Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    В результате крупного пожара в строящемся здании на севере Москвы спасатели эвакуировали 31 человека, семь человек погибли и 12 пострадали, сообщили в МЧС.

    В МЧС России сообщили о возрастании числа погибших до семи человек в результате пожара в строящемся здании на севере Москвы. В ведомстве уточнили, что еще 12 человек получили травмы различной степени тяжести, передает РИА «Новости».

    В сообщении МЧС говорится, что по уточненной информации, при помощи спасательных устройств спасен 31 человек.

    Ранее сообщалось, что жертвами пожара в этой новостройке на севере Москвы стали пять человек.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при строительных работах.

    Прокуратура Москвы взяла на контроль установление причин возгорания.

    27 апреля 2026, 15:50 • Видео
    Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

    От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    28 апреля 2026, 13:43 • Новости дня
    В МЧС сообщили о возможном нахождении до 200 человек в горящем доме в Москве
    @ Мобильный репортер/Агентство «Москва»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В строящемся доме на севере Москвы вспыхнул пожар, и по оценке спасателей, внутри могут оставаться до 200 человек.

    В МЧС сообщили, что в горящем здании на 2-м Амбулаторном проезде, д. 14 могут находиться до 200 человек. На месте наблюдается плотное задымление и высокая температура, внутри продолжают работать звенья газодымозащитной службы, передает ТАСС.

    По последним данным, удалось спасти 21 человека, шесть пострадали и получили медицинскую помощь, один человек погиб. «Все силы пожарных брошены на спасение людей. В здании на третьем этаже остается большое количество людей, их число устанавливается», – сообщил собеседник агентства.

    Столичная прокуратура сообщила, что контролирует расследование обстоятельств и причин возгорания. На месте работу экстренных служб координирует заместитель межрайонного прокурора Антон Миняев, добавили в ведомстве.

    Пожару был присвоен пятый ранг сложности, что позволило привлечь дополнительные силы пожарных для спасения людей и тушения огня, подчеркнули в оперативных службах. Группировка спасателей увеличена до 200 человек и 65 единиц техники.

    Ранее сообщалось, что результате пожара в жилом комплексе на севере Москвы погибли пять человек.

    27 апреля 2026, 18:48 • Новости дня
    Конфликт из-за парковки в московском ТЦ закончился стрельбой

    МВД: Конфликт из-за парковки в московском ТЦ закончился стрельбой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Конфликт между двумя мужчинами из-за парковочного места на стоянке торгового центра в Москве закончился стрельбой, сообщили в столичном ГУ МВД.

    Инцидент произошел около 14.00 на парковке ТЦ, расположенного на 19-м км МКАД, передает ТАСС.

    В ходе ссоры один из мужчин выстрелил в своего оппонента из травматического пистолета. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение бригадой скорой помощи.

    Стрелявший задержан и доставлен в отдел полиции по району Братеево для дальнейшего разбирательства. В ГУ МВД уточнили, что сейчас по факту происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

    В январе в Москве произошел конфликт со стрельбой.

    До этого в столице после конфликта со стрельбой из светошумового пистолета пять человек попали в больницу.

    28 апреля 2026, 05:54 • Новости дня
    Гидрометцентр спрогнозировал резкое похолодание в трех федеральных округах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жителей европейской части страны ожидает заметное снижение температуры, а в Волгоградской области пройдут осадки в виде мокрого снега, заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

    В ряде регионов Приволжского, Центрального и Южного федеральных округов ожидается холодная погода, пояснила Макарова ТАСС.

    «В Волгоградской области мокрый снег. Максимальные температурные аномалии от Центрального федерального округа до Киева, они захватывают север Ростовской области и запад, а также северо-запад Волгоградской», – рассказала метеоролог.

    Она добавила, что отклонение от нормы на четыре градуса затронет Саратовскую область и большую часть Поволжья.

    Специалист пояснила, что севернее температурный фон окажется немного выше привычных значений. Теплая погода придет в Сибирь, Красноярский край, западные районы Якутии и на восточные склоны Урала.

    На Дальнем Востоке метеорологическая обстановка останется в пределах нормы. На Кавказе показатели также будут близки к обычным, однако сохранятся на отрицательном уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фенолог Михаил Любов объяснил апрельские снегопады в европейской части России приходом циклона с Баренцева моря.

    27 апреля 2026, 18:32 • Новости дня
    Обвиняемый в убийстве женщины в офисе на западе Москвы арестован

    Tекст: Валерия Городецкая

    По ходатайству следствия суд принял решение о заключении под стражу обвиняемого в убийстве женщины на Верейской улице на западе Москвы.

    Следствие установило, что вечером 25 апреля житель Москвы 1982 года рождения, вооружившись арбалетом, бейсбольной битой и двумя ножами, проник в коммерческое помещение, сообщает столичный СК в Max.

    Там он напал на незнакомую женщину, нанеся ей несколько ударов битой по конечностям и не менее пяти ножевых ранений. От полученных травм женщина скончалась на месте.

    В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Следствие отмечает, что он признал свою вину в совершении преступления.

    В правоохранительных органах ранее сообщали, что подозреваемый в убийстве женщины в офисе на западе Москвы ранее проходил лечение у психиатра.

    28 апреля 2026, 13:31 • Новости дня
    Число погибших при пожаре в новостройке в Москве возросло до пяти человек

    Tекст: Вера Басилая

    В результате пожара в жилом комплексе на севере Москвы погибли пять человек, еще девяти пострадавшим оказывают медицинскую помощь, сообщило МЧС.

    Число погибших при пожаре в новостройке на севере Москвы увеличилось до пяти человек, при этом в результате происшествия девять человек сейчас находятся под наблюдением медиков, передает РИА «Новости».

    В сообщении министерства отмечается: «На данный момент при помощи спасательных устройств спасен 31 человек. Девять человек осматривают медики. К сожалению, пять человек погибли».

    В МЧС уточнили, что спасательные работы продолжаются, уточняется информация о пострадавших и обстоятельствах происшествия.

    Принятыми мерами пожар в строящемся здании в Москве локализован, сообщили в МЧС.

    Ранее сообщалось, что жертвами пожара в новостройке на севере Москвы стали три человека.

    Савеловская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление причин пожара в Москве.

    28 апреля 2026, 06:22 • Новости дня
    Гидрометцентр: На дорогах Москвы ожидаются гололедица и снежная каша

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ближайшие дни на автомагистралях и улицах столицы прогнозируется сложная обстановка из-за медленного таяния рекордного количества выпавших осадков, заявила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

    В ближайшие дни в Москве ожидается образование гололедицы и скопление снежной каши на проезжей части, поскольку снег быстро не растает, сказала Паршина, передает РИА «Новости».

    «Несмотря на то, что до конца апреля днем температура будет от +2 до +7 градусов тепла, а ночная температура составит до -2 градусов», – объяснила метеоролог.

    По оценкам специалиста, в ближайшее время снежный покров может увеличиться еще на пять сантиметров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высота снежного покрова в Москве достигла рекордных 12 сантиметров. Из-за шквалистого ветра и мокрого снега Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности до оранжевого.

    28 апреля 2026, 07:29 • Новости дня
    Москвичам пообещали облачный и прохладный вторник

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Облачная погода, осадки в виде дождя и мокрого снега и до плюс 4 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

    Облачную погоду с осадками в виде дождя и мокрого снега, а также температуру до плюс 4 градусов прогнозируют в Москве во вторник, передает ТАСС. По данным Гидрометцентра России, днем температура воздуха будет держаться в пределах от плюс 2 до плюс 4 градусов, а ночью на среду может опуститься до нуля.

    Ожидается западный ветер скоростью 7-12 метров в секунду, местами с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 736 миллиметров ртутного столба.

    В Подмосковье температура во вторник будет колебаться от нуля до плюс 5 градусов. В ночь на среду синоптики предупреждают о похолодании до минус 2 градусов.

    В Московском регионе продолжает действовать желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра – предупреждение сохранится до 21:00 по московскому времени 28 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столичном регионе повысили уровень погодной опасности до оранжевого из-за шквалистого ветра и мокрого снега. Жителей и гостей Москвы попросили не выходить на улицу 28 апреля из-за сильного ветра, метели и гололедицы. В Гидрометцентре прогнозировали интенсивные осадки в виде мокрого снега и временный снежный покров до семи сантиметров в Москве.

    28 апреля 2026, 08:41 • Новости дня
    В особняке Аршиновых в Москве нашли скрытую историческую печь

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Специалисты нашли подлинную печь начала прошлого века с гладкими изразцами во время подготовки к реставрации исторического особняка в центре Москвы.

    Во время научно-исследовательских работ в доме профессора Владимира Аршинова реставраторы обнаружили историческую печь, скрытую за современной обшивкой стены, пишет Mos.ru.

    Здание располагается в Старомонетном переулке, оно обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения.

    «Научно-исследовательские работы, которые проводятся перед началом реставрации, довольно часто преподносят специалистам интересные находки. Так произошло и с домом Аршиновых в Старомонетном переулке. Особняк авторства Федора Шехтеля ранее детально не обследовался», – рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

    Он добавил, что результаты исследований войдут в проект будущей реставрации.

    Дом перестроили в 1905 году по проекту знаменитого архитектора Федора Шехтеля. Жилая зона была совмещена с научной лабораторией и башней астрономической обсерватории. В интерьерах также сохранилась историческая лестница с декоративным металлическим ограждением и фонарем начала XX века.

    Разработку проекта реставрации планируют завершить до конца 2026 года. В историческом здании когда-то находился один из научно-исследовательских центров России, где работали известные геологи и минералоги. Сегодня особняк принадлежит Всероссийскому научно-исследовательскому институту минерального сырья имени Федоровского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичные археологи нашли древнерусский амулет на территории бывших Пресненских прудов.

    28 апреля 2026, 12:29 • Новости дня
    Жертвами пожара в московской новостройке стали три человека

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В одном из домов в Москве произошло возгорание, погибли минимум три человека, сообщили в пресс-службе МЧС во вторник.

    Трагедия унесла жизни трех человек, еще семеро получили травмы, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Возгорание произошло в строящемся здании, расположенном в северной части столицы.

    Пожарные спасли 21 человека.

    Представитель экстренных служб столицы добавил, что инциденту присвоили максимальный, пятый ранг сложности. Внутри новостройки продолжают работу звенья газодымозащитной службы. Ликвидацию пламени серьезно осложняет высокая пожарная нагрузка.

    Ранее в апреле при пожаре в Москве пострадали пять человек.

    28 апреля 2026, 13:51 • Новости дня
    По факту гибели людей при пожаре в строящемся здании в Москве возбудили дело

    Tекст: Вера Басилая

    В результате возгорания на строительном объекте в Северном административном округе столицы погибли люди, следователи начали проверку обстоятельств трагедии, возбуждено уголовное дело, сообщили в столичном главке СК России.

    Следственный комитет России после пожара в строящемся здании на севере Москвы возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при строительных работах, что повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц, следует из сообщения в Max ведомства.

    В настоящее время правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия. Столичная прокуратура сообщила, что расследование инцидента находится под контролем.

    «Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», – говорится в заявлении ведомства.

    При пожаре в новостройке в Москве погибли пять человек. Спасатели эвакуировали более 20 жильцов.

    Савеловская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств данного возгорания.

    28 апреля 2026, 08:20 • Новости дня
    Энергетики восстановили сотни поврежденных бурей ЛЭП в Подмосковье

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Московской области продолжается ликвидация последствий сильной снежной бури, восстановлено почти 500 поврежденных ЛЭП, сообщили в компании «Россети Московский регион».

    За прошедшие сутки энергетики восстановили работу 482 линий электропередачи, пострадавших из-за непогоды, указали в компании, передает РИА «Новости».

    Наиболее сложная обстановка сохраняется на севере региона.

    С проводов убрали более 300 деревьев, упавших из пределов охранных зон ЛЭП.

    Ночью в ликвидации последствий стихии участвовали 138 бригад и 166 единиц специальной техники. Утром группировку усилили до 283 бригад, которые продолжат трудиться без перерывов до полного возвращения света в дома потребителей.

    Самая трудная ситуация сейчас фиксируется в городских округах Клин, Солнечногорск, Сергиево-Посадский и Дмитровский. Проезд к местам аварий там местами затруднен. Особое внимание уделяется социально значимым объектам, для которых при необходимости задействуют резервные источники питания.

    Ранее в Нижегородской области подачу электричества возобновили после масштабных отключений, вызванных ураганным ветром и падением деревьев на ЛЭП.

    В ходе непогоды в Московском регионе травмы получили 30 местных жителей.

    28 апреля 2026, 12:48 • Новости дня
    Прокуратура взяла на контроль проверку по пожару с погибшими людьми в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Савеловская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств и причин возгорания в новостройке в столице, в ходе которого погибли три человека.

    «По предварительным данным, возгорание произошло в строящемся здании в 2-м Амбулаторном проезде», – указали в ведомстве, сообщает агентство «Москва».

    Ход и результаты проверки на контроле в прокуратуре. Работу экстренных служб координирует заместитель межрайонного прокурора Антон Миняев.

    В столичном главке МЧС добавили, что огонь охватил второй и третий этажи стройки

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле при пожаре в московской новостройке погибли три человека.

    28 апреля 2026, 14:08 • Новости дня
    Суд Москвы оштрафовал компанию-владельца «Википедии» на 3,5 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Компания, владеющая «Википедией», получила штраф за отказ удалить материалы, признанные запрещенными в России, сумма взыскания составила 3,5 млн рублей, сообщили в Мосгорсуде.

    Таганский районный суд Москвы вынес решение по делу о неудалении запрещенной информации. В пресс-службе Мосгорсуда ТАСС уточнили, что Wikimedia Foundation Inc., управляющая русскоязычной «Википедией», признана виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ и оштрафована на 3,5 млн рублей.

    Также суд оштрафовал еще две иностранные компании, Flickr и Ick, на 3,8 млн рублей за аналогичные нарушения.

    Ранее Wikimedia Foundation уже неоднократно привлекалась к административной ответственности за отказ удалить запрещенную в России информацию. В феврале 2023 года компанию оштрафовали на 2 млн рублей за публикацию сведений о расположении воинских частей России. В апреле 2022 года последовал штраф за отказ удалить статьи о событиях в Буче, разрушении медицинских учреждений в Мариуполе, а также об изготовлении пороха.

    Роскомнадзор заявил, что на страницах «Википедии» по-прежнему размещаются материалы, признанные запрещенными в России, включая ложные сведения о ходе спецоперации на Украине. В связи с этим Wikimedia Foundation в поисковых системах отмечается как нарушитель российского законодательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор сообщил об отсутствии требований блокировки «Википедии» в России. В июле 2025 года Wikimedia Foundation оштрафовали за неудаление запрещенной информации в России.

    Роскомнадзор ранее заявил, что «Википедия» не удалила 232 противоправных материала, включая 133 материала с фейками о спецоперации на Украине.

    ФСБ: Жену российского военного осудили в Молдавии по надуманному обвинению
    Набиуллина объяснила борьбу с инфляцией метафорой про чашу с пуншем
    ЕС пригрозил Израилю санкциями из-за российского зерна
    Эстония пообещала «жесткий» 21-й пакет санкций ЕС против России
    В Швейцарии закрыли дело против Гульнары Каримовой
    Орешкин: К концу века половина китайских городов опустеет
    Ученые раскрыли секрет господства динозавров на древней Земле

    Как США наживаются на войне на Ближнем Востоке

    США воспользовались моментом и нарастили экспорт энергоресурсов до рекордных значений. Они начали захватывать рынки сбыта ОПЕК, своего главного оппонента на мировом рынке нефти. А с другой стороны – впрыскивать на рынок еще больше американского СПГ. Это позволяет местным компаниям зарабатывать дополнительные миллиарды. Как долго продлится этот успех? Подробности

    Германия прощупывает российские «красные линии» с помощью чеченского террориста

    В Германии снова испытывают терпение России. На этот раз один из самых радикально настроенных депутатов Бундестага встретился со знаковой фигурой чеченского терроризма 1990-х годов – Ахмедом Закаевым. Эта встреча «могла стать своеобразным мерилом российской реакции», говорят эксперты и объясняют, какое отношение к происходящему имеет официальный Берлин. Подробности

    Как менялись российские ядерные технологии после Чернобыля

    «Авария заставила нас кардинально пересмотреть подходы к безопасности», – заявил в 40-ю годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС глава Росатома Алексей Лихачев. Как именно были изменены технологии строительства АЭС со времен Чернобыля и какие передовые решения создаются в России сегодня, чтобы решить еще одну важнейшую задачу атомной энергетики – избавление от ядерных отходов? Подробности

    Украинская Рада испугалась ответственности за мир с Россией

    Депутаты Верховной рады опасаются брать на себя ответственность за ратификацию мирного соглашения с Россией и хотят сдать мандаты. С таким заявлением выступила украинский нардеп Лариса Билозир после слов канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Киеву придется пойти на территориальные уступки в рамках урегулирования конфликта. Что на самом деле стоит за нежеланием украинских парламентариев признавать потери территории? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

      От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    • Свершилось: против Израиля даже Германия

      Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    • Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

      «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • График выплат пенсий и пособий в мае 2026: когда придут деньги, переносы из-за праздников и выплаты к 9 Мая

      В мае 2026 года российских пенсионеров и семьи с детьми ждут изменения в привычном графике выплат. Из-за продолжительных майских праздников часть пенсий и пособий перечислят досрочно – уже в апреле. Также традиционно к 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получат федеральные и региональные выплаты. Разбираемся, когда именно придут деньги и кому положены доплаты.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

