Белоусов призвал страны ШОС нарастить военное сотрудничество
Участникам Шанхайской организации сотрудничества необходимо усилить совместную подготовку войск и масштабировать регулярные командно-штабные маневры для обеспечения коллективной безопасности, заявил министр обороны Андрей Белоусов в Бишкеке.
Укрепление взаимодействия армий государств объединения стало главной темой совещания руководителей военных ведомств в Бишкеке, передает ТАСС. Глава Минобороны России Андрей Белоусов указал на важность адекватного ответа на возникающие вызовы.
«В рамках нашей встречи предлагаем сосредоточиться на решении следующих задач. Первое: наращивать военное сотрудничество в ШОС. Своевременно выявлять угрозы и вырабатывать меры совместного реагирования», – заявил министр.
Вторым ключевым направлением руководитель военного ведомства назвал совместную оперативную и боевую подготовку армий стран объединения. Для обеспечения надежной безопасности государств он предложил продолжить практику регулярных антитеррористических маневров «Мирная миссия».
По мнению российского министра, данные учения необходимо существенно модернизировать. Инициатива подразумевает увеличение масштабов тренировок, расширение их тематики и более активное информационное освещение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Бишкек для участия в совещании глав оборонных ведомств ШОС. В ходе этого мероприятия глава российского военного ведомства обвинил США в разрушении основ мировой архитектуры безопасности.