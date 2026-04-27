Белоусов прибыл в Киргизию

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в столицу Киргизии, передает Минобороны в Max. Он примет участие в совещании министров обороны стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества. Помимо этого Белоусов проинспектирует российские военные объекты, которые находятся на территории Киргизии.

В мероприятии ожидается участие делегаций Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. В рамках совещания стороны обсудят вопросы, связанные с международной и региональной безопасностью, а также перспективы дальнейшего взаимодействия в формате ШОС.

На полях совещания Белоусов проведет ряд двусторонних переговоров с главами военных ведомств государств – членов организации. В совещании также будут участвовать генеральный секретарь ШОС и директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны КНР анонсировало поездку главы ведомства Дун Цзюня в Москву и Бишкек для участия во встрече министров обороны стран ШОС. Министры обороны России и Китая Андрей Белоусов и Дун Цзюнь ранее обсудили в Москве двусторонние отношения и международную обстановку. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Киргизии Садыром Жапаровым назвал размещенную в республике российскую военную базу важнейшим фактором региональной стабильности.