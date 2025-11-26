  • Новость часаНа въезде в Румынию задержали грузовик с деталями БПЛА «Герань-2»
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Похищенные украинские дети» – слезовыжималка для идиотов

    Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Бусификация» на Украине ждет всех, кроме нацистов

    На фоне нехватки резервов и кадрового голода ВСУ готовность киевского режима освободить от мобилизации и фронта несколько тысяч молодых и здоровых нацистов кажется не совсем логичной. Но «нацики» необходимы киевскому режиму как оружие против своих противников.

    Леонид Цуканов Леонид Цуканов Отношения с Европой поправят Евразией

    Диалог между БРИКС и странами ЕС сегодня носит достаточно условный характер, но может стать шагом к построению новой системы отношений в Евразии. Особенно если Европа вовремя одумается.

    26 ноября 2025, 11:00 • Новости дня

    Путин назвал базу России в Киргизии гарантом стабильности региона

    Путин назвал военную базу России в Киргизии гарантом стабильности региона

    Tекст: Вера Басилая

    Объединенная российская военная база, размещенная в Киргизии, способствует сохранению стабильности в регионе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с Садыром Жапаровым.

    Размещенная в Киргизии объединенная российская военная база остается важнейшим фактором стабильности в регионе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Киргизии Садыром Жапаровым, передает ТАСС.

    Путин также отметил согласованную позицию Москвы и Бишкека в международных структурах, включая ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и ООН.

    «Настроены на тесное взаимодействие в ходе председательства Киргизии в Шанхайской организации сотрудничества, которое началось в сентябре», – заявил Путин.

    В рамках нынешней встречи российский президент предложил обсудить все вопросы двусторонней повестки и определить направления для дальнейшего укрепления сотрудничества между странами. По его словам, Россия рассчитывает на углубление отношений с Киргизией по самым разным направлениям.

    Объединенная российская военная база в Киргизии входит в состав Коллективных сил быстрого реагирования и занимается обеспечением безопасности воздушного пространства стран ОДКБ. База играет ключевую роль в обеспечении военного присутствия России в Центральной Азии.

    Президент Киргизии Садыр Жапаров в 2023 году заявил, что российская авиабаза Кант остается надежным гарантом безопасности в Центральной Азии.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию с трехдневным государственным визитом.

    Путин в сопровождении кавалерии на автомобиле «Аурус» прибыл в резиденцию «Ынтымак ордо» на встречу с Жапаровым.

    Переговоры между Путиным и Жапаровым начались в зале «Чеч добот» этой резиденции.

    25 ноября 2025, 23:08 • Новости дня
    Трамп назвал условие встречи с Путиным и Зеленским

    Трамп: Встреча с Путиным и Зеленским возможна на финальном этапе переговоров

    @ Will Oliver/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским может пройти после того, как соглашение о завершении боевых действий на Украине будет окончательно согласовано или достигнет финальной стадии.

    «Только тогда, когда соглашение о завершении этой войны будет окончательным или на завершающей стадии», – заявил Трамп в соцсети Truth Social.

    Он подчеркнул, что ждет возможности встретиться с обоими лидерами, и выразил надежду, что она «скоро» состоится. По словам американского президента, в плане США по урегулированию ситуации на Украине осталось всего несколько пунктов, по которым стороны пока не пришли к согласию, передает РИА «Новости».

    Трамп уточнил, что изначальная версия мирного плана США состояла из 28 пунктов, однако документ был скорректирован с учетом предложений Москвы и Киева. Он также выразил надежду на скорое достижение мира: Американский лидер поблагодарил всех за внимание к урегулированию ситуации, подчеркнув важность этого вопроса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон разработал план из 28 пунктов по урегулированию ситуации на Украине. Киев и Евросоюз выразили недовольство этим планом и потребовали внести в него изменения. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук перечислил условия американского плана, на которые Киев не согласится. Зеленский заявил о готовности встретиться с Дональдом Трампом для обсуждения плана, но подчеркнул необходимость присутствия на встрече представителей европейских стран.

    24 ноября 2025, 16:04 • Новости дня
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого затрагивался вопрос урегулирования украиснкого конфликта.

    По информации из Telegram-канала Кремля, в ходе беседы значительное внимание было уделено ситуации на Украине и инициативам США по мирному урегулированию. «Эти предложения в том варианте, с которым мы ознакомились, идут в русле обсуждений на российско-американской встрече в верхах на Аляске и в принципе могут быть положены в основу окончательного мирного урегулирования», – заявил Путин. Он подчеркнул заинтересованность Москвы в политико-дипломатическом разрешении украинского кризиса.

    Эрдоган в ответ выразил готовность содействовать переговорному процессу и сообщил о возможности предоставления стамбульской площадки для дальнейших контактов. Стороны условились активизировать российско-турецкие контакты по украинскому вопросу на различных уровнях.

    Главы государств также обсудили расширение торгово-инвестиционного сотрудничества и реализацию ключевых энергетических проектов между Россией и Турцией. Кроме того, президент Турции поделился с Путиным своими впечатлениями от встречи с лидерами «Группы двадцати» в Йоханнесбурге. Лидеры договорились поддерживать регулярные контакты.

    Накануне Эрдоган заявил о предстоящих переговорах с Путиным.

    Сообщалось, что турецкий лидер хочет подтвердить готовность Анкары вновь принять переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле, оказать любое содействие продвижению переговорного процесса.

    25 ноября 2025, 20:08 • Видео
    Лавров ответил Евросоюзу по Украине

    Глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд важных заявлений о новом мирном плане Соединенных Штатов и о роли Евросоюза в урегулировании на Украине. Если коротко: мнение ЕС больше не учитывается.

    25 ноября 2025, 23:30 • Новости дня
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин подписал указ «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года».

    Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. «Постановляю: утвердить прилагаемую Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года», – приводит РИА «Новости» текст указа.

    Стратегия направлена на координацию работы федеральных, региональных и муниципальных органов власти в вопросах нацполитики, а также на развитие сотрудничества с гражданским обществом.

    Отмечается, что современное состояние межнациональных отношений в России характеризуется как стабильное.

    Стратегия состоит из 61 пункта, сгруппированных в шесть разделов, и определяет основы межнациональных отношений, приоритеты и цели государственной политики в этой сфере, передает ТАСС.

    В частности, один из разделов посвящен обзору состояния межнациональных и межэтнических отношений в России, а другие касаются задач, принципов, а также особенностей реализации государственной национальной политики в различных регионах страны.

    В стратегии отмечается, что выполнение поставленных задач направлено на укрепление государственного единства, обеспечение внутренней стабильности и гармоничного развития народов России.

    Стратегия должна способствовать сохранению исторического единства, территориальной целостности, а также процветанию и развитию многонационального народа России, что рассматривается как основа самобытного государства-цивилизации.

    Отмечается, что воссоединение исторических территорий с Россией стало важным событием для укрепления гражданской идентичности, вызвало патриотический подъем. Подчеркивается, что реализация национальной политики России в 2012 – 2025 годах позволила обеспечить политическую и социальную стабильность, укрепить единство народа. Путин поручил кабмину утвердить мероприятия по реализации стратегии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре Путин на заседании совета по межнациональным отношениям поручил как можно скорее подготовить проект указа о новой Стратегии национальной политики на период 2026–2036 годов. Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о проекте стратегии государственной национальной политики.

    25 ноября 2025, 14:50 • Новости дня
    Лавров назвал Путина очень честным человеком

    Лавров: Президент Путин очень честный человек

    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что президент России Владимир Путин, как очень честный человек, до февраля 2022 года сохранял надежду на порядочность западных партнеров, несмотря на исчезновение иллюзий.

    По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, президент Владимир Путин, является очень честным человеком, передает РИА «Новости».

    Глава МИД отметил, что глава государства в публичных выступлениях открыто делился своим мнением относительно утраченных иллюзий в отношениях с западными странами.

    Он напомнил, что Путин ранее признавал: у России сохранялись иллюзии насчет взаимоотношений с Западом в начале 2000-х годов, однако постепенно они исчезали, оставались лишь надежды на порядочность европейских партнеров.

    Лавров подчеркнул, что эти надежды окончательно исчезли у российской стороны в феврале 2022 года, когда стало ясно, что альтернативы началу спецоперации на Украине не оставалось. Министр добавил, что после этого отношения Москвы с Западом претерпели принципиальные изменения.

    Ранее Лавров заявил, что европейские страны провалили все возможности повлиять на украинский кризис с 2014 года и поощряют нацизм.

    В декабре 2022 года президент России Владимир Путин отметил, что заявление Ангелы Меркель о Минских соглашениях разочаровывает и подтверждает правильность начала спецоперации.

    Владимир Путин заявил, что Украина и ее европейские союзники продолжают питать иллюзии и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя.

    25 ноября 2025, 16:08 • Новости дня
    Путин прибыл в Бишкек с государственным визитом

    Путин начал визит в Киргизию

    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин начал трехдневный государственный визит в Киргизию, где его лично встретил Садыр Жапаров, а в программе – переговоры и участие в заседании ОДКБ.

    Путин прибыл в Бишкек с государственным визитом, передает ТАСС. В аэропорту Манас российского лидера приветствовал президент Киргизии Садыр Жапаров, торжественная встреча сопровождалась подъемом государственных флагов и построением почетного караула.

    Программа визита начнется с мемориальной церемонии – Путин и Жапаров возложат венки к Вечному огню на площади Победы, после чего главы государств отправятся на неформальный ужин. На следующий день запланированы протокольные мероприятия и российско-киргизские переговоры.

    У Путина также состоится отдельная двусторонняя встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Завершится визит 27 ноября участием Путина в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ и традиционным общением с журналистами кремлевского пула.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что государственный визит Владимира Путина в Киргизию начнется во вторник, 26 ноября. Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет в Бишкеке 27 ноября.

    24 ноября 2025, 17:59 • Новости дня
    В Кремле подтвердили визит Путина в Киргизию

    Ушаков: Путин в Киргизии примет участие в саммите ОДКБ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственный визит президента России Владимира Путина в Киргизию начнется во вторник, 26 ноября, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, поездка пройдет по приглашению киргизского лидера Садыра Жапарова и продлится два дня, передает ТАСС.

    «Завтра, во вторник, начинается государственный визит президента Российской Федерации в Киргизскую Республику. Этот визит организован, естественно, по приглашению президента Киргизии Садыра Жапарова и пройдет в течение двух дней», – отметил он.

    Сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности намечена на 27 ноября и состоится в Бишкеке, уточнил Ушаков.

    Напомним, Киргизия анонсировала госвизит Путина в конце ноября.

    24 ноября 2025, 14:36 • Новости дня
    Киргизия анонсировала госвизит Путина в конце ноября

    Бишкек объявил о госвизите Путина в Киргизию в конце ноября

    Tекст: Вера Басилая

    Государственный визит президента России Владимира Путина в Киргизию пройдет с 25 по 27 ноября, заявил заведующий отделом внешней политики администрации главы киргизского государства Сагынбек Абдумуталип.

    Государственный визит президента России Владимира Путина в Киргизию пройдет с 25 по 27 ноября, сообщает ТАСС. По данным администрации главы киргизского государства, поездка организована по приглашению киргизского президента Садыра Жапарова.

    Визит, как подчеркнули в администрации, станет важным шагом в укреплении стратегического партнерства и союзнических отношений между Россией и Киргизией. Ожидается, что в ходе визита состоятся переговоры на высшем уровне.

    Стороны планируют рассмотреть ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, а также обсудить взаимодействие в рамках таких организаций, как ЕАЭС, СНГ, ШОС и ОДКБ.

    Ранее премьер-министр Киргизии Адылбек Касымалиев прибыл с официальным визитом в Москву. Он принял участие в заседании Совета глав правительств стран ШОС.

    26 ноября 2025, 09:05 • Новости дня
    NYP: Ермак тяжело отреагировал на слова Трампа о встрече с Путиным и Зеленским

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак тяжело воспринял слова президента США Дональда Трампа о возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Заявление Трампа появилось, пока Ермак давал интервью изданию, в этот момент он говорил о надежде на подписание американо-украинского плана между Трампом и Зеленским, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Post.

    «Когда он прочитал все сообщение, Ермак поник, по-видимому опустошенный новостью. Когда его попросили отреагировать, Ермак попросил связаться с ним через 24 часа, чтобы он мог оценить новую действительность», – говорится в публикации.

    Также глава офиса Зеленского заявил, что Трамп может быстро изменить свою позицию в отношении урегулирования украинского кризиса.

    Напомним, Трамп заявлял, что встреча с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским может пройти после окончательного согласования соглашения о завершении боевых действий на Украине.

    Также Трамп констатировал, что на Украине фронт «движется только в одном направлении», а киевский режим не способен удерживать территорию под контролем.

    23 ноября 2025, 15:11 • Новости дня
    Эрдоган сообщил о предстоящих переговорах с Путиным в понедельник

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду обсудить с президентом России Владимиром Путиным ряд актуальных вопросов в телефонном режиме в ближайший понедельник.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на проведение телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным в ближайший понедельник, передает РИА «Новости». Об этом глава Турции заявил на пресс-конференции по итогам саммита G20, который проходит в ЮАР.

    Эрдоган отметил, что на текущей неделе в Турции побывал с визитом президент Украины Владимир Зеленский. Турецкий лидер добавил: «Завтра у нас ожидаются телефонные переговоры с господином Владимиром Путиным».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф отменил свою поездку в Турцию, где у него должна была состояться встреча с Владимиром Зеленским. В среду Владимир Зеленский прибыл на территорию Турции.

    24 ноября 2025, 19:48 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования в связи со смертью Симоняна

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью легендарного футболиста и олимпийского чемпиона Никиты Симоняна, сообщила пресс-служба Кремля.

    В телеграмме родным и близким президента, опубликованной на сайте Кремля, говорится: «Примите глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в связи с кончиной Никиты Павловича Симоняна».

    Путин отметил, что Симонян был яркой, неординарной личностью, полностью преданной своему делу, и остался настоящей легендой как отечественного, так и мирового футбола. Он особо подчеркнул, что уважение к Симоняну проявляли не только болельщики, но и товарищи по «Спартаку» и сборной, а также соперники на поле.

    Президент добавил, что память о Симоняне навсегда сохранится среди его родных, друзей, учеников и всех почитателей футбола в России.

    Никита Симонян умер в воскресенье в возрасте 99 лет.

    24 ноября 2025, 14:59 • Новости дня
    Путин обратил внимание на износ школ и детсадов в Мурманской области

    Путин: Более 70% школ и детсадов в Мурманской области требуют капремонта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом обратил внимание на критическую ситуацию с состоянием школ и детских садов региона.

    «Андрей Владимирович, поскольку вы затронули вопросы детства, то не могу не вспомнить и о том, что, конечно, требует особого внимания: все, что связано с этими социальными объектами, имею в виду и школы, и детские сады. Там же у вас свыше 70% зданий детских садов и школ требует капитального ремонта?» – отметил Путин, передает ТАСС.

    Чибис сообщил президенту, что региональные власти активно работают над решением этой проблемы. По его словам, за последние несколько лет было построено восемь новых детских садов, благодаря чему очередь в такие учреждения полностью ликвидирована. В 2024 году открылась современная школа в Мурманске, первая с советского времени, где внедрены новые образовательные технологии и развита профориентация по направлениям, связанным с Арктикой, отметил губернатор.

    Путин обратил внимание на то, что новые инициативы вызывают интерес у школьников. Кроме того, Чибис рассказал президенту о плохом состоянии детской больницы в Мурманске. Он пояснил, что большинство корпусов больницы были переоборудованы из общежитий еще в советское время, и попросил поддержки для строительства нового медицинского объекта.

    Губернатор подчеркнул, что строительный проект уже имеет территорию и техническое решение, и важно, чтобы он получил федеральное финансирование в 2027 году.

    Напомним, Путин в понедельник встретился с Чибисом в Кремле. Глава государства и губернатор обсудили перспективы газификации Мурманской области.

    24 ноября 2025, 17:38 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования Вьетнаму из-за последствий наводнения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству Вьетнама в связи с последствиями наводнения.

    В телеграмме, адресованной генеральному секретарю ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламу и президенту республики Лыонг Кыонгу, Путин отдельно подчеркнул тяжесть ситуации в центральных районах страны.

    «Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнения в центральных районах вашей страны. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия», – говорится в обращении, текст которого опубликован на сайте Кремля.

    В четверг сообщалось, что в вьетнамской провинции Кханьхоа началось наводнение, там находятся как минимум 70 российских граждан.

    24 ноября 2025, 14:52 • Новости дня
    Путин обсудил с Чибисом перспективы газификации Мурманской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе встречи в Кремле провели обсуждение вопросов газификации региона.

    Глава государства отметил, что ранее Чибис поднимал этот вопрос, и поинтересовался, как губернатор оценивает текущую ситуацию с газификацией, учитывая этап урегулирования отношений между компаниями, передает РИА «Новости».

    В ответ Чибис сообщил, что область уже подписала первую пятилетнюю программу газификации с Газпромом. По словам губернатора, работы ведутся согласно срокам, которые были обозначены президентом в марте на Международном арктическом форуме.

    В октябре Путин заявил, что за последние четыре года к трубопроводному газу подключили почти миллион домовладений благодаря программе социальной газификации. Глава государства сообщил о росте газификации России до 75%.

    24 ноября 2025, 12:39 • Новости дня
    Песков анонсировал телефонный разговор Путина и Эрдогана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган намерены обсудить по телефону актуальные международные вопросы в начале второй половины дня, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Песков сообщил журналистам о предстоящем телефонном разговоре Владимира Путина с турецким президентом Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.

    По словам Пескова, разговор между российским и турецким лидерами был запланирован заранее и ожидается во второй половине дня. Песков напомнил, что ранее сам президент Турции анонсировал проведение этой беседы. Детали повестки предстоящих переговоров пока не раскрываются.

    Напомним, Эрдоган выразил надежду обсудить с президентом России Владимиром Путиным актуальные вопросы по телефону в понедельник.

    Эрдоган намерен подтвердить Путину свою готовность принять новые переговоры России и Украины в Стамбуле.

    Турецкий лидер заявил о необходимости использовать все дипломатические ресурсы для достижения мира на Украине.

    23 ноября 2025, 14:30 • Новости дня
    Ушаков сообщил о подготовке визита Путина в Индию

    Tекст: Ольга Иванова

    В начале декабря президент России Владимир Путин посетит Индию, где планируется обсудить выполнение договоренностей о ежегодных встречах с индийским премьер-министром Нарендрой Моди.

    Россия и Индия проводят активную подготовку к визиту президента Владимира Путина, который ожидается в начале декабря, передает РИА «Новости». Помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что стороны уверены в плодотворности будущей встречи и уже согласовали сроки визита, но официальное объявление последует совместно с индийскими партнерами.

    Ушаков подчеркнул, что основное значение встречи заключается в возможности реализовать договоренность между Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди о ежегодных переговорах. По его словам, каждая такая встреча позволяет лидерам стран обстоятельно обсудить ключевые двусторонние темы, а также актуальные вопросы международной политики.

    «Этот визит дает возможность реализовать на практике договоренность между премьер-министром и российским президентом о том, что они встречаются обязательно каждый год для обстоятельного разговора по двусторонним делам, так и по актуальным международным вопросам», – подчеркнул Ушаков в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

    Ушаков также отметил, что визит будет иметь особое значение для развития дальнейших отношений между двумя странами. По словам помощника президента, такие встречи способствуют укреплению стратегического партнерства и установлению новых форм сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе саммита президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди планируется подписать ряд соглашений. Стороны готовят документы о сотрудничестве в миграционной сфере. В повестку встречи также входит обсуждение экономических проектов.

    Глава МИД Сергей Лавров сообщил о подготовке российско-индийского саммита в Нью-Дели. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о планах президента России Путина принять участие в этом саммите. Путин встретился 18 ноября с главой МИД Индии в Кремле.

