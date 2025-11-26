Путин назвал базу России в Киргизии гарантом стабильности региона

Путин назвал военную базу России в Киргизии гарантом стабильности региона

Tекст: Вера Басилая

Размещенная в Киргизии объединенная российская военная база остается важнейшим фактором стабильности в регионе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Киргизии Садыром Жапаровым, передает ТАСС.

Путин также отметил согласованную позицию Москвы и Бишкека в международных структурах, включая ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и ООН.

«Настроены на тесное взаимодействие в ходе председательства Киргизии в Шанхайской организации сотрудничества, которое началось в сентябре», – заявил Путин.

В рамках нынешней встречи российский президент предложил обсудить все вопросы двусторонней повестки и определить направления для дальнейшего укрепления сотрудничества между странами. По его словам, Россия рассчитывает на углубление отношений с Киргизией по самым разным направлениям.

Объединенная российская военная база в Киргизии входит в состав Коллективных сил быстрого реагирования и занимается обеспечением безопасности воздушного пространства стран ОДКБ. База играет ключевую роль в обеспечении военного присутствия России в Центральной Азии.

Президент Киргизии Садыр Жапаров в 2023 году заявил, что российская авиабаза Кант остается надежным гарантом безопасности в Центральной Азии.

Президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию с трехдневным государственным визитом.

Путин в сопровождении кавалерии на автомобиле «Аурус» прибыл в резиденцию «Ынтымак ордо» на встречу с Жапаровым.

Переговоры между Путиным и Жапаровым начались в зале «Чеч добот» этой резиденции.