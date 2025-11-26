Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.0 комментариев
Путин назвал базу России в Киргизии гарантом стабильности региона
Путин назвал военную базу России в Киргизии гарантом стабильности региона
Объединенная российская военная база, размещенная в Киргизии, способствует сохранению стабильности в регионе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с Садыром Жапаровым.
Размещенная в Киргизии объединенная российская военная база остается важнейшим фактором стабильности в регионе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Киргизии Садыром Жапаровым, передает ТАСС.
Путин также отметил согласованную позицию Москвы и Бишкека в международных структурах, включая ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и ООН.
«Настроены на тесное взаимодействие в ходе председательства Киргизии в Шанхайской организации сотрудничества, которое началось в сентябре», – заявил Путин.
В рамках нынешней встречи российский президент предложил обсудить все вопросы двусторонней повестки и определить направления для дальнейшего укрепления сотрудничества между странами. По его словам, Россия рассчитывает на углубление отношений с Киргизией по самым разным направлениям.
Объединенная российская военная база в Киргизии входит в состав Коллективных сил быстрого реагирования и занимается обеспечением безопасности воздушного пространства стран ОДКБ. База играет ключевую роль в обеспечении военного присутствия России в Центральной Азии.
Президент Киргизии Садыр Жапаров в 2023 году заявил, что российская авиабаза Кант остается надежным гарантом безопасности в Центральной Азии.
Президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию с трехдневным государственным визитом.
Путин в сопровождении кавалерии на автомобиле «Аурус» прибыл в резиденцию «Ынтымак ордо» на встречу с Жапаровым.
Переговоры между Путиным и Жапаровым начались в зале «Чеч добот» этой резиденции.