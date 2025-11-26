Путин и Жапаров начали переговоры

Президент России Путин и президент Киргизии Жапаров начали переговоры

Tекст: Вера Басилая

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Киргизии Садыром Жапаровым стартовали в зале «Чеч добот» на территории резиденции «Ынтымак ордо», передает ТАСС. Главы государств обсуждают широкий круг двусторонних вопросов, а также взаимодействие России и Киргизии на международной арене.

В состав российской делегации вошли вице-премьер Алексей Оверчук, замглавы администрации президента Максим Орешкин, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, пресс-секретарь Дмитрий Песков и ряд федеральных министров, включая главу МВД Владимира Колокольцева и министра спорта Михаила Дегтярева. Вместе с ними присутствуют представители бизнеса и ключевых отраслей экономики.

Как ожидается, по завершении переговоров Владимир Путин и Садыр Жапаров выступят с совместным заявлением для представителей прессы.

Ранее президент России Владимир Путин прибыл с трехдневным государственным визитом в Киргизию.

Путин и Садыр Жапаров в Бишкеке почтили память участников Великой Отечественной войны и возложили венки к мемориалу «Вечный огонь».

Президент России на «Аурусе» в сопровождении кавалерии прибыл в резиденцию «Ынтымак ордо» для встречи с Жапаровым.

Официальный визит Путина начался с протокольной церемонии.

