Путин и Жапаров начали переговоры

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Киргизии Садыром Жапаровым стартовали в зале «Чеч добот» на территории резиденции «Ынтымак ордо», передает ТАСС. Главы государств обсуждают широкий круг двусторонних вопросов, а также взаимодействие России и Киргизии на международной арене.
В состав российской делегации вошли вице-премьер Алексей Оверчук, замглавы администрации президента Максим Орешкин, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, пресс-секретарь Дмитрий Песков и ряд федеральных министров, включая главу МВД Владимира Колокольцева и министра спорта Михаила Дегтярева. Вместе с ними присутствуют представители бизнеса и ключевых отраслей экономики.
Как ожидается, по завершении переговоров Владимир Путин и Садыр Жапаров выступят с совместным заявлением для представителей прессы.
Ранее президент России Владимир Путин прибыл с трехдневным государственным визитом в Киргизию.
Путин и Садыр Жапаров в Бишкеке почтили память участников Великой Отечественной войны и возложили венки к мемориалу «Вечный огонь».
Президент России на «Аурусе» в сопровождении кавалерии прибыл в резиденцию «Ынтымак ордо» для встречи с Жапаровым.
Официальный визит Путина начался с протокольной церемонии.