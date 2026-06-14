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    Ольга Андреева Ольга Андреева Образ «страшной России» – политический инструмент Запада

    Русский дух на Западе, тщательно изгоняемый из общего употребления, странным образом дистиллировался и пережил своего рода возгонку до самых высоких фракций. Культура России, изъятая из обихода рядовых граждан, превратилась в достояние элиты.

    3 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россияне гордятся не только прошлым, но и настоящим

    Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.

    8 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем жестче удары по Украине, тем меньше козырей у Зеленского

    Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.

    15 комментариев
    14 июня 2026, 18:03 • Новости дня

    ВСУ начали вербовать молодых девушек в штурмовые подразделения

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинская армия развернула агитационную кампанию, призывая гражданок от 18 лет подписывать контракты для службы в передовых боевых частях.

    Воинские части противника разместили на официальных ресурсах публикации с призывом к женщинам вступать в ряды армии, передает РИА «Новости». Кампания направлена на привлечение добровольцев именно на передовую.

    «Началась пропаганда подписания контракта с ВСУ девушками в возрасте от 18 лет. Что характерно, продвигается идея именно заключения контракта со штурмовыми подразделениями», – рассказал представитель российских силовых структур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование Вооруженных сил Украины усилило пропаганду подписания контрактов с армией среди молодежи.

    Весной на улицах украинских городов появились рекламные баннеры с призывом к женщинам идти на службу.

    В прошлом году ряды украинских войск по контракту пополнила 21 девушка.

    13 июня 2026, 19:39 • Новости дня
    Мелони нашла переговорщика от ЕС с Россией

    CDS: Мелони может предложить Стубба на пост переговорщика от ЕС

    Мелони нашла переговорщика от ЕС с Россией
    @ IMAGO/Markku Ulander/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони может выдвинуть кандидатуру президента Финляндии Александра Стубба переговорщиком от ЕС по Украине, сообщает Corriere della Sera.

    По данным Corriere della Sera, глава правительства Италии Джорджа Мелони рассматривает возможность выдвижения президента Финляндии Александра Стубба на роль представителя Европейского союза в будущих переговорах по Украине, передает RT.

    По мнению итальянского лидера, идеальный кандидат должен представлять небольшое государство, обладающее при этом значительным авторитетом на международной арене. Кроме того, важным критерием является способность переговорщика говорить от лица стран, которые не входят в состав ЕС, но активно поддерживают Киев.

    «Эти характеристики напрямую напоминают президента Финляндии Александра Стубба», – говорится в публикации.

    Европейский союз рассматривал кандидатуру Александра Стубба на роль официального представителя для мирных контактов с Москвой.

    Сам президент Финляндии выражал готовность представлять интересы Европы в будущем диалоге с Россией.

    Позднее финский лидер предложил доверить контакты с российской стороной лидерам Германии, Великобритании и Франции.

    Ранее президент России Владимир Путин объяснил, почему предложил Герхарда Шредера в качестве переговорщика с Россией от ЕС.

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    14 июня 2026, 12:38 • Новости дня
    В Минобороны раскрыли детали зачистки Константиновки от ВСУ
    В Минобороны раскрыли детали зачистки Константиновки от ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в городе Константиновке в ДНР продолжили наступление, они уничтожают заблокированные формирования ВСУ, сообщило Минобороны.

    Блокированные формирования украинских военных уничтожаются в юго-западной части населенного пункта, указало ведомство в Max.

    Наступление ведут штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса.

    «За сутки в населенном пункте Константиновка Донецкой народной республики освобождено 117 зданий. Противник потерял до 90 военнослужащих, три бронеавтомобиля и 20 пикапов», – добавили в министерстве.

    Ранее российская армия полностью овладела восточными районами Константиновки. Штурмовые группы освободили в микрорайонах города 172 здания.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    14 июня 2026, 08:35 • Новости дня
    Кулбергс заявил о секретном решении у Латвии против украинских БПЛА
    Кулбергс заявил о секретном решении у Латвии против украинских БПЛА
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Рига и Киев договорились о применении новых технических мер для защиты воздушного пространства балтийской страны от проникновения дронов, заявил глава латвийского правительства Андрис Кулбергс.

    Политик рассказал о наличии неких скрытых мер, связанных с залетающими на территорию страны украинскими дронами, передает РИА «Новости».

    «Это секретная информация, и ее нельзя разглашать, но я могу лишь добавить, что она связана с главным вопросом, который вы задали о беспилотниках, находящихся в пограничной зоне с Россией, и о техническом решении, о котором мне сообщили украинцы», – заявил премьер-министр.

    По словам политика, реализация данного плана на практике даст больше возможностей для защиты воздушного пространства государства. Кулбергс добавил, что соглашение с Киевом было подписано очень быстро, а практическая работа уже идет

    При этом для полного выполнения задач потребуется время на производство или закупку необходимого оборудования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 июня Украина и Латвия подписали соглашение о сотрудничестве в области беспилотных летательных аппаратов. В мае украинский дрон упал на территорию нефтебазы в латвийском городе Резекне.

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    14 июня 2026, 01:40 • Новости дня
    В ВСУ назрело недовольство «винегретом» из мобилизованных и нацбатов на фронте

    В ВСУ назрело недовольство кадровым подходом Сырского на фронте

    Tекст: Катерина Туманова

    В рядах ВСУ нарастает недовольство решениями главкома украинской армии Александра Сырского, который смешивает на передовой неподготовленных мобилизованных с боевиками националистических батальонов, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «На такой подход Сырского уже сильно жалуются некоторые медийные украинские боевики. Сейчас в украинском сегменте новостей очень много совсем непобедных реляций, а именно критики тактики Сырского по созданию своеобразного «винегрета» на линии боевого соприкосновения», – заявил эксперт ТАСС.

    Главноком ВСУ Александр Сырский объединяет неопытных солдат с членами запрещенных в России террористических и экстремистских националистических формирований «Айдар*», «Азов*» и «Правый сектор».

    Марочко пояснил, что такие меры принимаются на фоне серьезных потерь ВСУ в зоне спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главком ВСУ в мае сообщил об изменении тактики украинской армии. Сырский подтвердил серьезную ограниченность имеющихся резервов. На Украине запланировали возместить нехватку солдат наемниками.

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    14 июня 2026, 13:35 • Новости дня
    На выезде с Украины в Польшу заметили гигантские очереди
    На выезде с Украины в Польшу заметили гигантские очереди
    @ соцсети

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На пропускном пункте во Львовской области в сторону Польши скопилось множество автомобилей, ожидающих пересечения границы, сообщает украинская пресса.

    Огромные очереди из желающих покинуть страну образовались на пункте пропуска во Львовской области, их заметили у КПП «Краковец», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Фото и видео доступно в канале Max деловой газеты ВЗГЛЯД.

    Госпогранслужба Украины предупредила, что с 15 июня в польском пункте пропуска «Медика» начнутся ремонтные работы. Они затронут полосы движения для оформления автобусов на выезд с украинской территории.

    Автобусное сообщение не прекратится, но оформление на пункте «Шегини – Медика» будет проходить с задержками. Ожидается снижение общей пропускной способности этого направления, которое является одним из самых загруженных на границе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года Госпогранслужба Украины зафиксировала резкий рост пассажиропотока на выезд из страны.

    Также в декабре украинские СМИ сообщали о многочасовом коллапсе в пунктах пропуска «Краковец» и «Шегини».

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    13 июня 2026, 21:11 • Новости дня
    Силы ПВО перехватили и уничтожили 109 БПЛА над Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили в течение дня 109 дронов самолетного типа в 12 регионах России и над Черным морем, сообщило Министерство обороны.

    Минобороны сообщило в Max, что дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 109 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Тульской, Липецкой, Калужской, Орловской, Смоленской, Брянской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

    На подлете к Москве ПВО Минобороны сбила два дрона ВСУ.

    Силы ПВО уничтожили шесть украинских дронов над Тульской областью.

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    13 июня 2026, 21:58 • Новости дня
    МИД: Киев не сможет уйти от ответственности за преступление в Старобельске

    Tекст: Вера Басилая

    Киевский режим не сможет избежать наказания за целенаправленную атаку беспилотников на студенческое общежитие в Старобельске, несмотря на все старания Запада, заявил МИД.

    Российское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что западные страны безуспешно пытаются выгородить украинское руководство.

    «Грубые и циничные попытки представителей и СМИ стран коллективного Запада снять ответственность с Банковой или подвергнуть сомнению само преступление разоблачали фактами, в том числе в формате «Антифейк»», – следует из сообщения МИД. Дипломаты добавили, что данное преступление не имеет срока давности.

    Трагедия произошла 22 мая, когда дроны дважды ударили по колледжу Луганского государственного педагогического университета, унеся жизни 21 человека. В результате атаки 49 студентов получили ранения, среди которых оказалось 19 несовершеннолетних. Официальный представитель министерства Мария Захарова ранее отмечала, что Москва сделает все возможное для прорыва информационной блокады вокруг этого события.

    Для объективного освещения ситуации Россия организовала пресс-тур на место трагедии для 51 иностранного журналиста из 19 государств. В начале июня Старобельск также посетили представители Международного комитета Красного Креста. Позже российские дипломаты передали представителям ООН в Москве материалы, подтверждающие причастность украинских военных к удару.

    Посетивший место удара американский экс-разведчик Скотт Риттер полностью исключил версию случайной ошибки Вооруженных сил Украины.

    Заместитель главы МИД Сергей Рябков указал на крайний цинизм западных стран по отношению к трагедии в Старобельске.

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    14 июня 2026, 14:01 • Новости дня
    Комбриг Грунис: Созданная по стандартам НАТО бригада ВСУ оказалась слабейшей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подготовленная инструкторами Североатлантического альянса 156-я бригада украинской армии продемонстрировала наименьшую боеспособность во время боев на Донецком направлении, заявил комбриг четвертой мотострелковой бригады Южной группировки генерал-майор Антон Грунис.

    Украинские формирования, подготовленные по западным методикам, уступают в силе обычным частям, пояснил Грунис, передает РИА «Новости».

    Во время продвижения российских подразделений к Константиновке в ДНР командующий группировкой Сергей Медведев поручил провести оценку сил противника на данном участке фронта.

    «Сделали выводы по действиям, которые были ранее, что 156-я бригада ВСУ, бригада, которая, кстати, сформирована уже по натовским стандартам, в отличие от бригад, которые были сформированы ранее, является наиболее слабым противником», – сообщил Грунис.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские подразделения отрезали пути снабжения украинского гарнизона в Константиновке.

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    13 июня 2026, 21:19 • Новости дня
    Киев попытался оправдать биолаборатории США на территории Украины

    Tекст: Вера Басилая

    МИД Украины опровергло информацию о разработке опасных патогенов, назвав функционирующие исследовательские центры исключительно гражданскими объектами здравоохранения.

    Представители украинского внешнеполитического ведомства прокомментировали ситуацию вокруг совместных с Вашингтоном исследовательских проектов, передают «Вести».

    «Украинская сторона никогда не осуществляла деятельности, связанной с разработкой, производством или накоплением биологического оружия», – подчеркнули в министерстве.

    В заявлении отмечается, что работа лабораторий носит исключительно мирный характер и полностью соответствует международным медицинским стандартам. Киев продолжает строго выполнять все взятые на себя обязательства в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

    Сотрудничество с Соединенными Штатами в этой сфере «направлено на укрепление системы общественного здоровья», говорят в Киеве.

    Главными целями партнерства названы эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и обеспечение надежной биобезопасности, заявили в МИД Украины.

    Национальная разведка США подтвердила наличие опасных патогенов в украинских биолабораториях.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на правоту заявлений Москвы по этой теме.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил неизбежность разоблачения других глобальных мифов Вашингтона.

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    14 июня 2026, 04:25 • Новости дня
    Rzeczpospolita: Навроцкий дал Зеленскому время в вопросе Белого Орла
    Rzeczpospolita: Навроцкий дал Зеленскому время в вопросе Белого Орла
    @ Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Польши Кароль Навроцкий до сих пор не лишил главу киевского режима Владимира Зеленского Ордена Белого Орла, несмотря на объявление о таком шаге, потому что, как выяснила газета Rzeczpospolita, это преднамеренная задержка.

    Заседание Капитула Ордена Белого Орла состоялось 8 июня, но его рекомендация не была обнародована. Источники издания заявили, что пауза и отсутствие разглашения решения по вопросу о лишении Зеленского почетного ордена из-за героизации запрещенной в России экстремистской Украинской повстанческой армии (УПА), являются частью открытия «окна возможностей» для украинской стороны в этом вопросе, пишет Rzeczpospolita.

    «Источники в президентском дворце говорят, что, давая украинцам время, президент также хочет показать, что он не действует на эмоциях в международных делах, в чём его обвиняют политики из правящего лагеря в Польше. Но время, предоставленное украинской стороне, – как показывают наши разговоры, – ограничено. И речь идёт скорее о днях, чем о неделях», – сказано в материале.

    Газета указывает на то, что убедить Навроцкого изменить решение об ордене Зеленского,сможет только изменение названия воинской части с «Герои УПА» на что-то другое. Дворец не сомневается, что общественное мнение по этому вопросу на стороне президента.

    Глава МИД Польши Марцин Пшидач заявил, что «Мяч на украинской стороне».

    «Если это не вызовет положительной реакции со стороны Украины, что очевидно на данный момент, поскольку нет никаких реальных действий или жестов, то процедура в конечном итоге завершится решением президента», – подчеркнул министр Пшидач.

    Напомним, в конце мая глава киевского режима Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ наименование «Имени героев УПА*» (организация признана экстремистской и запрещена в России), что вызвало протест у Польши.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского ордена Белого Орла. Захарова назвала спор Польши и Украины о нацизме «жабогадюкингом». Туск пригрозил Киеву из-за героизации экстремистской УПА.

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    14 июня 2026, 14:59 • Новости дня
    The Guardian: Киев провалил реформы для вступления в Евросоюз
    The Guardian: Киев провалил реформы для вступления в Евросоюз
    @ ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские власти смогли реализовать лишь малую часть плана интеграции в ЕС, проигнорировав приоритетные антикоррупционные и судебные изменения.

    Европейские чиновники констатировали крайне низкие темпы подготовки украинского государства к присоединению к объединению, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Guardian. По данным осведомленных источников, процесс адаптации законодательства фактически застопорился.

    «Украина выполнила лишь 15% реформ, предусмотренных планом из десяти пунктов, согласованным в декабре прошлого года между еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос и вице-премьером Украины Тарасом Качкой», – подчеркивают авторы публикации.

    Для полноправного членства требуется утверждение множества законов и единогласное согласие всех стран блока. Однако согласованные в декабре 2025 года десять приоритетных шагов остаются нереализованными. План включает укрепление независимости Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также изменение порядка назначения судей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Европейского союза одобрили запуск первого этапа переговоров о вступлении Украины.

    Украинский кабинет министров убрал из проекта антикоррупционной стратегии ключевые требования европейских партнеров.

    Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко заявил о неготовности страны к полноценному членству в объединении из-за провала реформ.

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    14 июня 2026, 07:20 • Новости дня
    Пушков уличил Польшу в маниакальной поддержке Киева

    Tекст: Катерина Туманова

    Варшава зашла слишком далеко в безоговорочной поддержке Украины, что вызывает недовольство среди местных жителей из-за игнорирования исторической памяти, отметил председатель комиссии СФ по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале.

    «В Польше, как старательно ни закрывает глаза премьер Туск на героизацию приспешников Гитлера на Украине, заметно выросли антиукраинские настроения. Многим уже очевидно, что в своей маниакальной поддержке Киева официальная Варшава зашла слишком далеко», – написал он.

    Пушков указал на то, как президент Навроцкий, на которого надеялись голосовавшие за него поляки, критически настроенные к Украине, лишь поначалу сделал несколько резких заявлений, после чего затих.

    «Его влияния на политику и подходы Варшавы вообще не видно. Видимо, из Брюсселя ему дали понять, что лучше ему особенно не высовываться», – предположил сенатор.

    Он обратил внимание на парадоксальную ситуацию с флагами на улицах польских городов. Национальные символы соседствуют с украинскими знаменами, под которыми ранее уничтожали польское население.

    «Туску это явно нравится, но растет число тех, кто считает это позором. И предательством памяти тех, кто был убит теми, кого в Киеве объявляют «гордостью Украины», – резюмировал он.

    Напомним, в конце мая глава киевского режима Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ наименование «Имени героев УПА*» (организация признана экстремистской и запрещена в России), что вызвало протест у Польши.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского ордена Белого Орла. Захарова назвала спор Польши и Украины о нацизме «жабогадюкингом». Туск пригрозил Киеву из-за героизации экстремистской УПА. Rzeczpospolita сообщила, что Навроцкий дал Зеленскому время в вопросе Белого Орла.

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    14 июня 2026, 08:51 • Новости дня
    BZ: Обещания впустить Украину в Евросоюз оторваны от реальности

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Возможная интеграция Киева и Кишинева в европейское сообщество оказалась невыполнимым обещанием, лишенным реальных перспектив и стратегии безопасности, пишут немецкие СМИ.

    Переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС не являются ни мирным планом, ни стратегией безопасности, ни реалистичной перспективой присоединения, говорится в публикации Berliner Zeitung, передает РИА «Новости».

    «Это обещание, данное в условиях, которые делают его исполнение невозможным», – подчеркивается в тексте.

    Авторы статьи считают, что вероятные решения на предстоящей встрече в Люксембурге европейские чиновники попытаются выдать за крупную победу. При этом журналисты предупредили, что главным риском текущей недели станет ситуация, при которой Европа сама поверит в эту инсценировку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, все страны Евросоюза одобрили запуск первого этапа переговоров о вступлении Украины и Молдавии. Издание Politico сообщило о старте официальных консультаций 15 июня.

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    14 июня 2026, 11:11 • Новости дня
    Мадьяр сообщил о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС
    Мадьяр сообщил о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС
    @ L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Будапешт согласился открыть первый этап переговорного процесса о присоединении Киева к Европейскому союзу, заявил глава венгерского правительства Петер Мадьяр.

    Процесс интеграции может растянуться на долгие годы, заявил Мадьяр, передает «Коммерсантъ».

    «Поскольку правительство Украины официально взяло на себя обязательство выполнить историческое соглашение, Венгрия смогла согласиться на открытие первого переговорного блока между ЕС и Украиной в понедельник, 15 июня», – сообщил он.

    Речь идет лишь о запуске одного из этапов длительной процедуры.

    В качестве примера Мадьяр привел Черногорию, которая начала аналогичные переговоры еще в 2012 году и до сих пор не стала полноправным членом союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Будапешт выдвинул Киеву 11 требований по защите прав национальных меньшинств в Закарпатье. В начале июня Мадьяр сообщил о достижении всеобъемлющего соглашения с Украиной по этому вопросу.

    После этого все страны Европейского союза одобрили запуск первого этапа переговорного процесса.

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    14 июня 2026, 14:39 • Новости дня
    Экс-советник Меркель Вад призвал Берлин сменить курс по Украине
    Экс-советник Меркель Вад призвал Берлин сменить курс по Украине
    @ Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бывший военный советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад заявил о необходимости радикальной смены политического курса Берлина в отношении конфликта на Украине.

    Бригадный генерал в отставке Эрих Вад предупредил о рисках дальнейшей эскалации ситуации, передает РИА «Новости».

    «Эта стратегия истощения представляет собой кровавую мясорубку, подобную Вердену 1916 года», – подчеркнул бывший военный советник в интервью изданию Berliner Zeitung.

    Экс-советник обратил внимание на противоречивые действия западных стран. По его словам, государства Запада одновременно принимают украинских граждан, уклоняющихся от военной службы, отправляют вооружение и требуют от Киева продолжать боевые действия. В связи с этим он настоял на острой необходимости пересмотра позиции Берлина.

    Кроме того, отставной военный раскритиковал готовность Германии идти на крайние меры ради другого государства. Он назвал такой подход оторванным от реальности, напомнив, что подобная черно-белая политика в прошлом уже приводила страну к катастрофическим последствиям.

    Ранее сообщалось, что киевский режим захотел запросить у западных союзников дополнительную финансовую помощь в размере 20 млрд долларов.

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    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Европа и Зеленский выставили России ультиматум

      По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

    • Выборы в Армении: Пашинян устоит?

      В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

    • В Евросоюз хотят принять еще 13 стран

      Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Народные праздники июня 2026 года по дням: что можно и нельзя делать, приметы и запреты

      Народные праздники июня 2026 года связаны с началом лета, активными полевыми работами, наблюдениями за погодой и подготовкой к будущему урожаю. На каждый день месяца в народном календаре существуют свои традиции, приметы, запреты и советы, которые наши предки соблюдали веками. Рассказываем, какие народные праздники отмечают в июне 2026 года, что можно и нельзя делать в эти дни, а также какие приметы считались самыми важными.

    • Приметы погоды на каждый день июня 2026 года: к дождю, жаре, грозе и урожаю

      Июнь считается одним из самых важных месяцев в народном календаре погоды. По утренней росе, туманам, грозам, поведению птиц, насекомых и животных наши предки пытались определить, ждать ли дождей, засухи, богатого урожая или ранней осени. Многие июньские приметы дошли до наших дней и до сих пор остаются частью народной мудрости. Собрали народные приметы погоды на июнь 2026 года, а также самые известные наблюдения, связанные с дождем, жарой, грозами и урожаем.

    • Семейный налоговый кешбэк в 2026 году: как получить семейную налоговую выплату

      Для ряда российских семей с детьми существует особенная льгота: возврат части уплаченного налога. Каким параметрам должна соответствовать семья для получения семейного налогового кешбэка, как рассчитать доход, который позволяет рассчитывать на данную льготу – и на какую сумму в итоге можно рассчитывать?

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    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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