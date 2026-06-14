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ВСУ начали вербовать молодых девушек в штурмовые подразделения
Украинская армия развернула агитационную кампанию, призывая гражданок от 18 лет подписывать контракты для службы в передовых боевых частях.
Воинские части противника разместили на официальных ресурсах публикации с призывом к женщинам вступать в ряды армии, передает РИА «Новости». Кампания направлена на привлечение добровольцев именно на передовую.
«Началась пропаганда подписания контракта с ВСУ девушками в возрасте от 18 лет. Что характерно, продвигается идея именно заключения контракта со штурмовыми подразделениями», – рассказал представитель российских силовых структур.
Как писала газета ВЗГЛЯД, командование Вооруженных сил Украины усилило пропаганду подписания контрактов с армией среди молодежи.
Весной на улицах украинских городов появились рекламные баннеры с призывом к женщинам идти на службу.
В прошлом году ряды украинских войск по контракту пополнила 21 девушка.