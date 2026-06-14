Tекст: Ольга Иванова

Воинские части противника разместили на официальных ресурсах публикации с призывом к женщинам вступать в ряды армии, передает РИА «Новости». Кампания направлена на привлечение добровольцев именно на передовую.

«Началась пропаганда подписания контракта с ВСУ девушками в возрасте от 18 лет. Что характерно, продвигается идея именно заключения контракта со штурмовыми подразделениями», – рассказал представитель российских силовых структур.

Как писала газета ВЗГЛЯД, командование Вооруженных сил Украины усилило пропаганду подписания контрактов с армией среди молодежи.

Весной на улицах украинских городов появились рекламные баннеры с призывом к женщинам идти на службу.

В прошлом году ряды украинских войск по контракту пополнила 21 девушка.