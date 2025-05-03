Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.0 комментариев
Би-би-си: Около 400 молодых украинцев вступили в ряды ВСУ с февраля
Порядка 400 молодых людей в возрасте от восемнадцати до двадцати четырех лет заключили контракт с ВСУ с февраля, среди них есть и девушки.
Около четырехсот молодых людей в возрасте от восемнадцати до двадцати четырех лет подписали контракт с Вооруженными силами Украины с февраля, передает ТАСС со ссылкой на украинскую службу Би-би-си. В источнике отмечается, что данные по контрактникам приведены на середину апреля. Среди подписавших контракт есть двадцать одна девушка, о чем говорится в материале Би-би-си со ссылкой на источники в Генштабе Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, за два месяца контракт с ВСУ подписали менее 500 человек в возрасте до 24 лет, при этом ВСУ увеличили количество вакансий для мужчин 18–24 лет вдвое, а Владимир Зеленский решил подготовить все гражданское население Украины к войне.