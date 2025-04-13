Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, на Украине за последние два месяца контракт с Вооруженными силами страны подписали менее 500 мужчин в возрасте от 18 до 24 лет, передает ТАСС. Палиса добавил, что несмотря на активное вовлечение молодежи в военные структуры, количество подписавших контракт оказалось ниже ожиданий.

«Мне хотелось бы, чтобы цифра была больше», – процитировал его украинское издание «Страна». Он добавил, что многие изначально выражали готовность, но позже отказывались по различным причинам, включая влияние родителей и надежды на скорое наступление мира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, харьковчане объединились для мести военкомам. В Николаеве сожгли машину сотрудников военкомата.