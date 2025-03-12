11 марта исполнилось пять лет объявления пандемии ковида ВОЗ. В ней, помимо прочего, – источник сегодняшних политических войн Запада: правые и левые популисты друг против друга и вместе против «центра».0 комментариев
Машину сотрудников военкомата сожгли в Николаеве
В украинском Николаеве сожгли автомобиль территориального центра комплектования (военкомата), сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«В городе Николаев, по улице Электронная, во дворах напротив 42-й школы, сегодня сожгли машину ТЦКашников», – приводит слова Лебедева РИА «Новости».
Он отметил, что этот акт стал проявлением народной ненависти к сотрудникам ТЦК, которых ненавидят как пророссийские, так и проукраинские граждане.
Как писала газета ВЗГЛЯД, это далеко не первый подобный инцидент на Украине. Кроме того, происходят подрывы ТЦК.