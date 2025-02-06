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    6 февраля 2025, 11:40 • В мире

    Военкоматы стали для украинцев воплощением зла

    Эксперты назвали причины возросшего числа атак на украинские ТЦК

    Военкоматы стали для украинцев воплощением зла
    @ AP/TASS

    Tекст: Андрей Резчиков

    В военкомате украинского города Каменец-Подольский произошел взрыв. По официальным данным, это девятый теракт в отношении ТЦК с начала 2025 года. В экспертном сообществе отмечают: атаки на центры комплектования ВСУ стали отражением народной ненависти к сотрудникам призывных комиссий. Кому на самом деле выгодны взрывы в ТЦК и что предпримет офис Зеленского для стабилизации ситуации?

    На Украине продолжаются подрывы ТЦК (территориальный центр комплектования – местный аналог военных комиссариатов). В среду в результате взрыва в военкомате города Каменец-Подольский на западе страны, по предварительным данным, погиб человек. Еще четверо получили ранения.

    Нападения на ТЦК начались в конце прошлого года. В середине декабря взрыв прогремел у центра в Днепропетровске (Днепр). Среди пострадавших были полицейские и военные. В прошлую субботу аналогичная атака прошла на военкомат в городе Ровно.

    В тот же день в городе Пирятин Полтавской области мужчина застрелил сотрудника ТЦК. Поводом для нападения стало желание помочь знакомому избежать мобилизации. Через сутки взрыв прогремел возле военкомата в Павлограде Днепропетровской области. Всего с начала года произошло девять терактов внутри или около центров комплектования, сообщил в среду глава нацполиции Украины Иван Выговский.

    Сотрудники ТЦК наделены широкими полномочиями и могут вручать повестки в любое время суток и где угодно. Они вправе насильно увезти человека на медкомиссию, чтобы затем отправить на фронт. В последнее время неоднократно появлялись сообщения о планах властей наделить их правом стрелять в людей, которые оказывают сопротивление при вручении повесток.

    В украинских соцсетях ежедневно появляются новые видео о том, как представители ТЦК отлавливают граждан в общественных местах. Отдельные случаи получают широкий общественный резонанс. В декабре прошлого года в Сети появилось видео, как сотрудники центров в районе Вышгорода в Киевской области наполняют неизвестным газом, а затем поджигают салон автомобиля, где, предположительно, находился военнообязанный.

    На этом фоне Владимир Зеленский заявил о потерях ВСУ с начала СВО. По его словам, речь идет о 45 тыс. погибших и 390 тыс. раненых. Эта цифра отличается от данных президента США Дональда Трампа, который отмечал, что за годы конфликта ВСУ потеряли 400 тыс. военнослужащих. По данным Минобороны, только в одной Курской области было уничтожено более 57 тыс. солдат противника.

    Как пишет по этому поводу украинское издание «Страна», в начале декабря прошлого года Зеленский заявлял о 43 тыс. погибших. То есть число убитых почти за два месяца выросло на 2100 человек, и ежедневные потери ВСУ погибшими, по логике Киева, составляют 36 человек (или около тысячи в месяц). Что касается раненых, то, если верить Зеленскому, ежемесячно их прибавляется на десять тысяч.

    «Исходя из этих цифр, не совсем понятно, откуда у ВСУ появились проблемы с мобилизацией, о которых недавно заявляло руководство армии», – пишет издание. По данным Верховной рады, в ряды ВСУ ежемесячно набирают 15–20 тысяч новобранцев, что «в полтора-два раза перекрывает, если опираться на статистику Зеленского, потери ВСУ».

    А тем временем на Украине уже на завершающей стадии находится разработка реформы по добровольному призыву в вооруженные силы молодых людей в возрасте 18–25 лет, на чем давно настаивают западные союзники Киева. Также стоит упомянуть о том, что в последние месяцы на Украине участились случаи дезертирства. Если соотнести их с официальными данными о численности ВСУ, то речь идет как минимум о каждом пятом военнослужащем.

    В экспертной среде высказывается несколько версий о том, почему ТЦК стали главной целью для осуществления терактов. Как отмечает военный эксперт Борис Джерелиевский,

    в украинских СМИ чаще всего говорят о якобы причастности российских спецслужб.

    «Эти версии едва ли состоятельны по той простой причине, что проще было бы уничтожать ТЦК с помощью «Гераней». Места расположения этих объектов хорошо известны. Если бы мы поставили себе такую задачу и начали бы борьбу с «людоловами», то вызывали бы одобрение со стороны украинского населения», – полагает эксперт.

    Джерелиевский считает маловероятной версию о том, что таким образом простые украинцы мстят за погибших родственников, насильно забранных в армию. «Все эти акции очень хорошо организованы, за ними стоят профессионалы. Думаю, за этими подрывами стоят украинские спецслужбы», – предположил собеседник. Такие провокации, пояснил спикер, могут «провести некую черту равенства между «рукой Кремля» и любым способам противодействия мобилизации».

    «То есть если ты выступаешь против мобилизации, то фактически стоишь на стороне России,

    – продолжил Джерелиевский. – Все это происходит в преддверии снижения призывного возраста. Под предлогом противодействия диверсантам появится повод для закручивания гаек, введения фактически военной диктатуры».

    В свою очередь Андрей Кошкин, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, не исключил, что на Украине начали готовиться к президентским выборам, в преддверии которых «всегда начинается поиск справедливости и правды».

    По его оценке, наделение сотрудников ТЦК правом открывать огонь по «ухилянтам» только усилит напряжение среди украинцев. «Эти меры не будут способствовать нормализации обстановки в обществе, а еще больше начнут вызывать озлобленность, противостояние. Все это может повлечь еще больше трагедий», – считает эксперт. По словам Джерелиевского,

    для установления аналога диктатуры у властей не остается других средств, кроме террора.

    «Раньше была ложь, но теперь офису Зеленского никто не верит. При этом подконтрольные Банковой СМИ вбрасывают нарратив о том, что разрешить сотрудникам ТЦК стрелять по «ухилянтам» просит якобы главком ВСУ Сырский. Но я думаю, что его заранее делают козлом отпущения».

    Эксперты сходятся во мнении, что в украинском обществе появилась лютая ненависть к ТЦК, и люди в форме воспринимаются как угроза, а ВСУ – как репрессивная структура. Все это может привести к тому, что после завершения СВО тэцекашникам придется чуть ли не бежать из страны, чтобы избежать мести со стороны бывших военных.

    «В январе Сырским был подписан приказ перевести в пехоту около 50 тыс. военных из всех родов войск, в том числе сотрудников ТЦК. Банковая пытается взбодрить военкомов, чтобы они лучше работали. А тех, кто не выполняет план, «отправляют на ноль». В этом случае они подвергаются угрозам со стороны своих же побратимов. Поэтому пуля в спину – это реальный исход для них», – полагает Джерелиевский.

    «К тому же на Украине присутствует высокая степень тревожности из-за постоянных успехов Вооруженных сил РФ. Эта информация просачивается даже несмотря на работу украинской пропаганды. И сейчас самой большой точкой раздражения является работа ТЦК, которую принимают за высшую степень зла», – добавил Кошкин.

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