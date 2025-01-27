Как усилят ВСУ вчерашние студенты и школьники

Tекст: Николай Стороженко

Западные союзники Киева, судя по всему, наконец-то продавили Зеленского на мобилизацию молодежи. По крайней мере, на уровне офиса президента Украины признано: разработка реформы по добровольному призыву в вооруженные силы молодых людей в возрасте 18-25 лет находится на завершающей стадии.

Впрочем, оговорка насчет добровольности не должна вводить в заблуждение. Во-первых, желающие и раньше могли завербоваться в ВСУ – хоть бы и в 18 лет. Во-вторых, известны случаи, когда в ТЦК (территориальные центры комплектования, украинские военкоматы) это «желание» умело вбивали в отловленных: схватили, а ему 19 лет – ну не отпускать же теперь.

К слову, это уже не первая попытка Киева расширить мобилизационный ресурс за счет снижения возраста. В 2024-м нижнюю планку уже снижали (с 27 до 25 лет). Но это не слишком изменило ситуацию, по словам замруководителя офиса президента Павла Палисы. Можно даже предположить, что у Зеленского прекрасно это осознавали. И снижали возраст больше для того, чтобы хоть что-то ответить администрации Байдена. Которая, как известно, такого снижения от киевского режима активно требовала.

Тема снижения возраста мобилизации до 20 или даже до 18 лет вбрасывалась украинскими властями в публичное поле еще с первого года СВО – для наращивания общественной поддержки. Прием известный: «заведи козу – выведи козу». Утром эксперт скажет, что без 18-летних пацанов на фронте никак, а потом Зеленский в своей ежевечерней проповеди успокаивает: «Твердо и решительно – нет. Не собираемся снижать».

Может, и не собирался – а реформа как-то вдруг сама собой на завершающей стадии оказалась. Да еще и аккурат после смены администрации Байдена на администрацию Трампа – вот ведь совпадение. Того самого Трампа, который уже который день всем рассказывает, что Зеленский готов идти на переговоры о прекращении боевых действий. Интересно же он к ним готовится – увеличением армии.

Но главный вопрос, конечно, в другом: насколько такая мера расширит мобилизационный ресурс ВСУ?

Расчет будет приблизительным по понятным причинам. Главная – статистические данные о населении Украины вообще под большим вопросом, ведь последняя перепись там проводилась четверть века назад. А украинские чиновники противоречат сами себе, выдавая цифры либо исходя из так называемой переписи Зеленского (оценочный подсчет численности населения в 2019 году), либо на данные еще 10-летней давности, где Донбасс еще считался в составе Украины.

Проще всего прикинуть количество родившихся на Украине в 2000–2007 годах (3,35 млн человек). Согласно данным последней переписи 2001 года, 46,3% украинцев – мужчины, 53,7% – женщины. Спустя 12 лет это соотношение осталось примерно тем же (46,2% и 53,8%). Если опираться на это соотношение, то из родившихся за эти годы мужчинами будут 1,54-1,55 млн человек. Но это в теории.

Украинское издание «Тексты» в своей недавней публикации о размерах мобилизационного резерва оценивало количество мужчин в возрасте 18-26 лет в 707 тысяч – уже вдвое меньше наших теоретических изысканий. Дело в том, что в их показателе уже отминусованы те, кто находится за границей, и те, кто остался на освобожденных ВС РФ территориях либо выехал оттуда в Россию и т.п.

Издание уточняет, что в возрасте 18-24 лет их только 434 тысячи. При этом порядка 120-124 тыс. украинцев мужского пола в возрасте 19-23 лет имели отсрочку как студенты вузов. С поступившими в 2024 году выпускниками школ их должно быть порядка 160 тысяч. Остается менее 300 тыс. человек.

Кроме того, те, кому в 2025 году исполнится 18 лет, еще недавно считались подростками. И могли беспрепятственно выезжать в страны ЕС как беженцы. И выезжали.

В октябре 2024 года министр образования Украины Оксен Лисовой заявлял о массовом выезде за границу парней-старшеклассников – чтобы избежать постановки на воинский учет по достижении 17 лет. Похожим образом родители вывозили сыновей и раньше, ведь опасения насчет возможности мобилизации с 18 лет активно ходили в народе уже с конца 2022 года – с тех пор, как власти анонсировали контрнаступление на весну 2023 года. Поэтому многих, на кого рассчитывают в офисе Зеленского, просто физически нет на Украине.

Но на этом хорошие новости для украинской молодежи заканчиваются. Еще в декабре украинские СМИ, комментируя решение властей о введении базовой военной подготовки для студентов вузов, напоминали: мол, даже если вашу деточку исключат за неуспеваемость, а курс он уже прослушал, попасть на фронт ему не грозит – ведь до 25 лет не мобилизуют. Раз – и уже мобилизуют.

К тому же пересидеть в вузе под отсрочкой финансово могли позволить себе далеко не все молодые украинцы (и их родители). Кстати, теперь понятно, зачем Минобразования Украины в конце 2024 года вдруг заявило о планах масштабного сокращения количества вузов (из 151 собираются оставить 100).

Можно с уверенностью сказать, что под сокращение в первую очередь пойдут вузы, занимавшиеся имитацией учебного процесса (по сути – растянутой на четыре-пять лет продажей дипломов). Однако это компенсировалось отсрочкой от службы в армии и невысокой стоимостью обучения. Так что около 250 тыс. потенциальных «добровольцев» реформы офиса Зеленского все-таки обеспечат. Другой вопрос: скольких из них ТЦК сумеют отловить.

Что ж. Не так давно Зеленский заявлял, что численность ВСУ составляет 880 тыс. человек. 250 тысяч – треть от этого количества, несколько десятков бригад. На первый взгляд, вполне серьезное пополнение – о котором мечтает главком ВСУ Сырский.

В то же время только в 2024 году контракт с российской армией подписали 450 тыс. человек. Иначе говоря, молодое пополнение разве что продлит агонию ВСУ, но вовсе не способно предотвратить поражение украинской армии.

В целом же у Киева все идет по расписанию: фольксштурм из дедов и зеленых пацанов. Значит, историческое время – зима 1945 года – ждать тоже недолго.