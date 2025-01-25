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На Украине подготовили новые правила для призыва мужчин от 18 до 25 лет
В офисе Зеленского подготовили новые правила для призыва мужчин от 18 до 25 лет
В офисе Владимира Зеленского подготовили изменения в законодательство о призыве мужчин на военную службу, предусматривающие добровольный контракт для мужчин от 18 до 25 лет, которые в настоящее время не подлежат мобилизации, сообщил советник департамента по вопросам нацбезопасности офиса Николай Щур.
В ближайшее время в офисе президента Украины Владимира Зеленского планируется представить комплекс изменений в законодательство о призыве мужчин на военную службу. Щур сообщил, что изменения затронут как законодательство, так и президентские указы, передает ТАСС.
По его словам, изменения касаются возможности подписания контракта на добровольных основах мужчинами в возрасте от 18 до 25 лет, которые не подлежат текущей мобилизации.
Также Щур подчеркнул, что для привлечения молодых мужчин к добровольной службе планируется использовать финансовые стимулы. Над проектом изменений работала группа специалистов из Министерства обороны и Генерального штаба, а предложенные изменения могут быть рассмотрены на Ставке верховного главнокомандующего.
На данный момент нижний предел мобилизационного возраста на Украине составляет 25 лет, однако служба по контракту будет доступна для мужчин с 18 лет.
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