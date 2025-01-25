На Украине подготовили новые правила для призыва мужчин от 18 до 25 лет

В офисе Зеленского подготовили новые правила для призыва мужчин от 18 до 25 лет

Tекст: Вера Басилая

В ближайшее время в офисе президента Украины Владимира Зеленского планируется представить комплекс изменений в законодательство о призыве мужчин на военную службу. Щур сообщил, что изменения затронут как законодательство, так и президентские указы, передает ТАСС.

По его словам, изменения касаются возможности подписания контракта на добровольных основах мужчинами в возрасте от 18 до 25 лет, которые не подлежат текущей мобилизации.

Также Щур подчеркнул, что для привлечения молодых мужчин к добровольной службе планируется использовать финансовые стимулы. Над проектом изменений работала группа специалистов из Министерства обороны и Генерального штаба, а предложенные изменения могут быть рассмотрены на Ставке верховного главнокомандующего.

На данный момент нижний предел мобилизационного возраста на Украине составляет 25 лет, однако служба по контракту будет доступна для мужчин с 18 лет.

Ранее депутат и бывший спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что на Украине уже проводится частичная мобилизация мужчин с 18 лет без законодательного снижения возраста призыва.

Украинский блогер Святослав Дубина предложил отправить чиновников в окопы.

Главком ВСУ Александр Сырский отмечал, что текущая мобилизация на Украине не покрывает потребности вооруженных сил.