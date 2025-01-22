Украинский блогер предложил отправить чиновников в окопы

Tекст: Алексей Дегтярев

Страна не сможет выдержать потерю экономически активных граждан на фронте, сказал Дубина, передает ТАСС.

По его словам, на Украине насчитывается около 1,8 млн человек, занимающих государственные должности с функциями управления. Из них 1,2 млн подали декларации о предотвращении коррупции. По его мнению, именно эти чиновники должны быть отправлены в окопы.

Блогер уверен, что «либо власть имущие попадут в окопы, либо окопы снова окажутся под Киевом».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что численность ВСУ составляет 880 тыс. человек. Главком ВСУ Александр Сырский отмечал, что текущая мобилизация на Украине не покрывает потребности вооруженных сил.