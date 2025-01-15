Зеленский: Численность ВСУ составляет 880 тыс. человек

Tекст: Алексей Дегтярев

Сокращения украинских вооруженных сил не ожидается, заявил политик, передает ТАСС.

Он также обратил внимание на инициативу президента Франции Эммануэля Макрона о размещении иностранного контингента на Украине и отметил, что Киев требует детальной проработки этой идеи.

«Мы должны понимать, сколько человек будет в контингенте и какая будет армия у Украины», – подчеркнул он.

Кроме того, Зеленский считает важным определить «количественный и качественный состав» иностранных войск и их местоположение. Он подчеркнул, что это не должна быть «витринная» инициатива, а реальный контингент, включающий инструкторов с программами обучения и тренировки украинских войск на территории Украины.

Зеленский добавил, что продолжает обсуждать размещение иностранных войск с президентом Франции Макроном и планирует обсудить эту тему с премьер-министром Британии Киром Стармером.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что на подконтрольной киевскому режиму территории могут начать мобилизацию подростков с 16 лет. Украинские СМИ сообщали, что командование ВСУ отправило батальон из восьми человек под Красноармейск.