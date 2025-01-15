Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.5 комментариев
Зеленский назвал численность ВСУ
Зеленский: Численность ВСУ составляет 880 тыс. человек
Численность украинской армии составляет 880 тыс. человек, заявил глава страны Владимир Зеленский, он также высказался против ее сокращения.
Сокращения украинских вооруженных сил не ожидается, заявил политик, передает ТАСС.
Он также обратил внимание на инициативу президента Франции Эммануэля Макрона о размещении иностранного контингента на Украине и отметил, что Киев требует детальной проработки этой идеи.
«Мы должны понимать, сколько человек будет в контингенте и какая будет армия у Украины», – подчеркнул он.
Кроме того, Зеленский считает важным определить «количественный и качественный состав» иностранных войск и их местоположение. Он подчеркнул, что это не должна быть «витринная» инициатива, а реальный контингент, включающий инструкторов с программами обучения и тренировки украинских войск на территории Украины.
Зеленский добавил, что продолжает обсуждать размещение иностранных войск с президентом Франции Макроном и планирует обсудить эту тему с премьер-министром Британии Киром Стармером.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что на подконтрольной киевскому режиму территории могут начать мобилизацию подростков с 16 лет. Украинские СМИ сообщали, что командование ВСУ отправило батальон из восьми человек под Красноармейск.