  • Новость часаЛавров: Трамп первым на Западе признал ложь НАТО о нерасширении на восток
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    Как сильно санкции США ударят по нефтяным доходам России
    В Госдуме объяснили атаки БПЛА ВСУ по России в последнюю неделю президентства Байдена
    Захарова указала на признание США в совершенной ядерной провокации
    Вице-спикер парламента Словакии показал ассортимент российских магазинов
    Лавров: США хотят вывести «Турецкий поток» из строя
    Фицо отказался поехать в Киев на переговоры о газе
    SVT: В Балтийском море поврежден еще один подводный кабель
    Британский постпред вышла из себя из-за России на заседании Совбеза ООН
    Чемпион России по гиревому спорту Фещенко убит в здании Минобороны в центре Москвы
    Мнения
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков НАТО боится перехода Европы на русский

    Русский язык даже нашими противниками официально признан важнейшим элементом вооружения нации, и его непременно следует добавить к известному списку традиционных союзников России вместе с ее армией и флотом. Третьим будет.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Русский народ как гарант безопасного российского общества

    Обеспечение прав меньшинств возможно только в ситуации, когда есть бесспорное большинство. Именно его культура создает пространство, в котором все находятся в безопасности.

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    Олег Царев Олег Царев Гренландию дискредитируют по донбасскому сценарию

    Когда в 2014 году начались события в Донецке и Луганске, украинские СМИ писали, что на улицы выходят бомжи. Теперь европейские СМИ то же самое пишут о Гренландии. Сколько лет прошло, а ничего не меняется.

    8 комментариев
    14 января 2025, 13:14 • Новости дня

    Володин: Киев может начать мобилизацию 16-летних

    Володин: Киев в будущем может начать мобилизацию 16-летних

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В будущем на подконтрольной киевскому режиму территории могут начать мобилизовывать подростков с 16 лет, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    Сейчас на Украине настаивают на проведении мобилизации 18-летних, а в будущем будут настаивать на мобилизации 16-летних, указал спикер Госдумы, передает ТАСС.

    «Вы видите, какую роль отвели гражданам Украины – расходный материал, ничего более. А сейчас настаивают, чтобы была проведена на Украине мобилизация 18-летних ребятишек, которые фактически только школу закончили», – указал он.

    Володин добавил, что далее киевские власти начнут настаивать, чтобы мобилизовали 16-летних, как это было в Германии во время Второй мировой войны.

    США вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским несут ответственность «за злодеяния на мирных территориях», заключил он.

    Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что киевскому режиму предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет из-за нехватки живой силы в ВСУ.

    13 января 2025, 16:28 • Новости дня
    В Киеве заметили военную технику с российскими флагами
    В Киеве заметили военную технику с российскими флагами
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    На улицах Дарницкого района Киева заметили военную технику с флагами России, сообщили местные СМИ.

    Издание «Страна.ua» сообщило о появлении военной техники с российскими флагами на одной из улиц в Дарницком районе Киева. На видеозаписи, сопровождающей материал, зафиксирован военный грузовик, вокруг которого стоят люди в форме. Рядом с машиной установлен флаг Российской Федерации, передает Газета.Ru.

    Журналисты издания отметили, что по информации из местных пабликов это может быть связано со съемками военного фильма. Однако на представленных кадрах отсутствуют камеры и другое оборудование, характерное для съемочной площадки, что вызывает сомнения относительно правдивости этих предположений.

    Ранее молодые люди, задержанные в Киеве за прослушивание российской музыки у мемориала погибшим украинским военным, заявили, что обвинения против них инициированы силовыми структурами и носят заказной характер. В скандал оказались вовлечены сыновья известных украинских деятелей.

    Напомним, в Киеве в воскресенье была объявлена воздушная тревога.

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    13 января 2025, 23:45 • Новости дня
    Захарова указала на признание США в сознательной провокации в ядерной сфере
    Захарова указала на признание США в сознательной провокации в ядерной сфере
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Заявление президента США Джо Байдена является «признанием в осознанно совершенной провокации» в ядерной сфере, указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в Telegram заявила, что Запад, обвинявший Россию в «ядерной дестабилизации» и «бряцании ядерным оружием», должен быть признан распространителем ложной информации. Она подчеркнула, что эти обвинения были клеветой. По ее словам, те, кто делал подобные заявления, теперь должны называться «лгунами и распространителями фейков».

    «Сегодняшнее заявление Байдена – признание в осознанно совершенной провокации. Знала байденовская администрация, что подталкивает мир к пропасти, и всё равно разжигала конфликт», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Байден выступил в Госдепе с речью, посвященной внешнеполитической работе своей администрации, он фактически признал, что поддержка Украины со стороны США создала риск развязывания ядерной конфронтации с Россией.

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    12 января 2025, 14:20 • Видео
    Киев раскрыл военные планы на 2025 год

    Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

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    13 января 2025, 21:28 • Новости дня
    Зеленский назначил Фицо вместо границы другое место для встречи

    Зеленский ответил на предложение Фицо обсудить на границе транзит газа

    Зеленский назначил Фицо вместо границы другое место для встречи
    @ Andrew Medichini/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский ответил согласием на предложение премьер-министр Словакии Роберта Фицо провести встречу для обсуждения будущего транзита газа через Украину, но не там, где предлагал словацкий премьер.

    В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Зеленский опубликовал предложение Фицо и написал: «Ок. Приезжай в Киев в пятницу».

    Напомним, Фицо предложил Зеленскому провести встречу для обсуждения будущего транзита газа через Украину, учитывая истечение контракта в 2024 году. Он отметил, что встреча может состояться на территории Словакии вблизи границы с Украиной.

    Ранее Фицо резко высказался о Зеленском, назвав его «попрошайкой и шантажистом», и подчеркнул опасность прекращения транзита российского газа через Украину.

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    13 января 2025, 18:28 • Новости дня
    Украина закрыла последнюю шахту с коксующимся углем из-за наступления ВС России

    Reuters: Украина прекратила добычу угля на шахте под Красноармейском из-за наступления ВС России

    Украина закрыла последнюю шахту с коксующимся углем из-за наступления ВС России
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина приостановила добычу коксующегося угля на шахте в Красноармейске из-за продвижения российских войск, что может снизить производство стали в стране, пишет Reuters.

    Как отмечает Reuters, эта шахта была единственной, где Украина вела добычу коксующегося угля, передает ТАСС. Сейчас добыча остановлена, ведутся работы только на поверхности. Источник агентства сообщил, что проводится эвакуация работников шахты.

    По данным агентства, в 2023 году на шахте в Красноармейске было добыто 3,5 млн тонн угля. Закрытие этого объекта может существенно повлиять на производство стали на Украине. Согласно прогнозам украинских сталелитейщиков, из-за остановки добычи угля производство стали в стране может снизиться с 7,6 млн тонн в 2024 году до 2 млн тонн в 2025 году.

    Ранее издание Forbes писало, что российские войска могут прорвать оборону 59-й бригады ВСУ и окружить Красноармейск, что усилит давление на Киев и приведет к вероятному окружению гарнизона в городе. Также сообщалось, что силы России активизировали огневое воздействие на трассу Красноармейск – Константиновка в ДНР, усилив давление за счет успехов на линии фронта.

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    13 января 2025, 16:20 • Новости дня
    Сийярто назвал атаку ВСУ на «Турецкий поток» посягательством на суверенитет стран ЕС
    Сийярто назвал атаку ВСУ на «Турецкий поток» посягательством на суверенитет стран ЕС
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Нападение на газопровод «Турецкий поток» равнозначно посягательству на суверенитет стран Европы, использующих этот трубопровод, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

    Такое заявление он сделал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) в связи с ударом ВСУ по компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае.

    Сийярто после удара подчеркнул, что газопровод «Турецкий поток» является необходимым для обеспечения природным газом Венгрии и Центральной Европы. Он добавил, что этот транспортный маршрут долгое время служил надежным средством доставки, где компании и транзитные страны всегда выполняли свои контрактные обязательства, передает ТАСС.

    Министр отметил, что безопасность энергоснабжения непосредственно связана с вопросом суверенитета. «Любые действия, угрожающие безопасности наших поставок энергоносителей, должны рассматриваться как посягательство на суверенитет», – написал Сийярто.

    Напомним, в понедельник киевский режим совершил попытку атаки с использованием девяти БПЛА на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае с целью прекращения поставок газа в европейские страны. Министерство обороны сообщило, что силы ПВО России сбили все дроны.

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    14 января 2025, 05:50 • Новости дня
    Порошенко оценил ситуацию на фронте для ВСУ

    Порошенко заявил о сложной ситуации для ВСУ на фронте

    Порошенко оценил ситуацию на фронте для ВСУ
    @ AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Обстановка на фронте для вооруженных сил Украины остается сложной, в частности, на Красноармейском (Покровском) и Курском направлениях, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко.

    «На фронте сейчас очень непросто – и на Покровском, и на Курском направлениях», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Порошенко подтвердил, что более 30% личного состава 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская», подготовленной во Франции, дезертировали, это совпадает с показателями в еще 14 бригадах.

    Порошенко заявил, что проведение выборов в условиях военного положения может ослабить Украину, и назвал стремление некоторых политиков организовать выборы в ближайшее время «недальновидным». По его мнению, это может привести к потере Украины.


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    13 января 2025, 18:20 • Новости дня
    ВСУ отправили в бой под Красноармейск батальон из восьми человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Командование ВСУ отправило батальон из восьми человек под Красноармейск в помощь 155-й бригаде «Анна Киевская».

    Как сообщает ТАСС, украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что под Красноармейск был переброшен батальон ВСУ, состоящий всего из восьми человек, для поддержки 155-й бригады «Анна Киевская». Бутусов уточнил, что все восемь пехотинцев были распределены по позициям без пополнений, и выразил недоумение по поводу такого состава батальона одной из лучших бригад ВСУ.

    Из открытых источников известно, что штатная численность батальона ВСУ должна составлять от 400 до 800 человек. 155-я бригада «Анна Киевская» ранее была подготовлена во Франции, но оказалась в центре скандала из-за массового дезертирства. По словам экс-президента Украины Петра Порошенко, из бригады дезертировали более 30% личного состава.

    С февраля 2022 года на Украине ведется всеобщая мобилизация, которая была ужесточена в мае этого года. Власти сталкиваются с трудностями в комплектовании ВСУ необходимым количеством военнослужащих, несмотря на закон, позволяющий призывать еще сотни тысяч украинцев на службу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 30% личного состава 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская», подготовленной во Франции, дезертировали, и это совпадает с показателями в еще 14 бригадах, что отметил экс-президент Украины Петр Порошенко. С осени 2024 года на Украине значительно возросло количество военных, оставляющих части и дезертирующих, несмотря на заявления президента Владимира Зеленского о снижении подобных случаев. Украинский военнослужащий Задорожный рассказал о побеге своего знакомого в Польшу за 3 тыс. долларов из-за тяжелых условий службы и отсутствия отпуска.

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    14 января 2025, 09:22 • Новости дня
    В Саратове и Энгельсе после атаки БПЛА повреждены два предприятия
    В Саратове и Энгельсе после атаки БПЛА повреждены два предприятия
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В результате массированной атаки беспилотников на Саратов и Энгельс повреждены два промышленных предприятия, однако, по предварительной информации, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

    В своем Telegram-канале он указал, что повреждены два промышленных предприятия. При этом большинство целей были уничтожены средствами ПВО.

    По словам главы региона, в Энгельсе в данный момент занимаются ликвидацией пожара на промышленном предприятии.

    Бусаргин добавил, что все необходимые меры для устранения последствий происшествия были оперативно предприняты.

    Предварительная информация свидетельствует об отсутствии пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов Казани, Калуги, Саратова и Тамбова. Позднее прием и выпуск воздушных судов ограничили в аэропортах Пензы и Ульяновска. В пригороде Казани произошло возгорание газовой цистерны из-за атаки беспилотного летательного аппарата.

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    14 января 2025, 08:12 • Новости дня
    Пленные пограничники рассказали о пьянстве до смерти в ВСУ

    Пленные украинские пограничники сообщили о смертях от пьянства и наркомании в ВСУ

    Пленные пограничники рассказали о пьянстве до смерти в ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    Среди военнослужащих ВСУ на фоне усталости и низкого морального состояния широко распространены употребление наркотиков и алкоголя, что приводит к смертельным случаям, рассказали пленные украинские пограничники.

    На фоне усталости и деморализации среди военнослужащих ВСУ процветает употребление наркотиков и алкоголя, что иногда заканчивается смертельными случаями, сообщает РИА «Новости». Об этом рассказали украинские пограничники, которые недавно сдались в плен на границе с Белгородской областью. Пленные отмечают, что в условиях отсутствия отдыха и плохого морального состояния употребление запрещенных веществ становится обычным явлением.

    Один из пленных, Руслан Задорожный, военнослужащий 1-го пограничного отряда, рассказал о случае, когда его сослуживец выпил спирт или водку и умер во сне. В другом случае, по словам инспектора погранслужбы Александра Бычко, военнослужащие употребляли суррогатный алкоголь и психотропные вещества, что также приводило к летальным исходам. Эти случаи, как отмечают пленные, происходят регулярно, а инструкции и предупреждения не помогают предотвратить трагедии.

    По информации источника в силовых структурах России, группа из шести сотрудников государственной пограничной службы Украины сдалась в плен в канун Рождества. Их показания иллюстрируют сложную моральную и психологическую ситуацию, в которой оказались военнослужащие ВСУ на линии фронта.

    На прошлой неделе военнослужащая ВСУ Алина Михайлова призвала запретить продажу алкоголя в прифронтовых районах Украины из-за участившихся случаев пьянства среди солдат.

    В 114-й бригаде территориальной обороны ВСУ из 90 новых солдат лишь 24 были признаны пригодными к боевым задачам, тогда как остальные были «старыми, больными или алкоголиками», пишет Guardian.

    Ранее некоторые украинские военнослужащие, направлявшиеся на обучение в Польшу, не были допущены через границу из-за алкогольного опьянения. А прошлый летом батальон украинских войск был уничтожен под Часовым Яром из-за действий нетрезвых командиров.

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    13 января 2025, 19:52 • Новости дня
    Белый дом: Киеву придется снизить мобилизационный возраст до 18 лет
    Белый дом: Киеву придется снизить мобилизационный возраст до 18 лет
    @ REUTERS/Maksym Kishka

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украине предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет из-за нехватки живой силы в ВСУ, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

    Салливан в интервью Bloomberg отметил, что этот вопрос является суверенным решением Украины, но подчеркнул, что нехватка живой силы в украинской армии стала серьезной проблемой, передает РИА «Новости».

    «В конечном счете это то суверенное решение, которое предстоит принять Украине. Однако мы были предельно ясны, в том числе в публичном поле, что живая сила является предметом острого беспокойства, и Украине нужно это решить», – заявил Салливан.

    По его словам, нехватка живой силы в ВСУ особенно усилилась за прошлый год, и это является ключевым фактором, влияющим на обсуждение снижения возраста призыва. Он также сообщил, что нынешняя американская администрация уже информировала команду избранного президента США Дональда Трампа об этой проблеме.

    Напомним, в конце ноября США призвали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

    Украинский военнопленный Николай Попович обратился к Владимиру Зеленскому с призывом не снижать мобилизационный возраст до 18 лет.

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    14 января 2025, 03:52 • Новости дня
    Зеленский ввел санкции против платежной системы «Мир»
    Зеленский ввел санкции против платежной системы «Мир»
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ о введении десятилетних санкций против 140 субъектов финансового сектора России, включая оператора платежной системы «Мир» – Национальную систему платежных карт.

    В санкционные списки включены 75 физических и 65 юридических лиц. Санкции, рассчитанные на десять лет, предусматривают блокировку активов, прекращение торговых операций и остановку экономических и финансовых обязательств.

    В санкционный список, помимо НСПК, попала платежная система «Золотая Корона», передает ТАСС.

    В дополнение к санкциям Зеленский планирует внести в Верховную раду законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за попытки обойти введенные рестрикции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Зеленский подписал указы о введении десятилетних санкций против 367 юридических лиц, в основном российских, в том числе против ВТБ, «Алросы» и «Русала». Осенью Зеленский подписал указы о введении на десять лет санкций в отношении 42 юридических и шести физических лиц из России, Китая, ОАЭ и Ирана.

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    13 января 2025, 16:15 • Новости дня
    Сенатор призвал Анкару отреагировать на атаку ВСУ по инфраструктуре «Турецкого потока»

    Сенатор Климов: Украинские власти занялись энергетическим терроризмом Турции и Восточной Европы

    Сенатор призвал Анкару отреагировать на атаку ВСУ по инфраструктуре «Турецкого потока»
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Роман Крецул

    После атаки ВСУ на инфраструктуру «Турецкого потока» Анкара должна задуматься, стоило ли ей помогать Киеву, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее украинские беспилотники атаковали компрессорную станцию в Краснодарском крае, обеспечивающей подачу газа по «Турецкому потоку».

    «Анкара всегда подчеркивала, что ведет рациональные отношения со всеми. И сейчас, мне кажется, ей стоит подумать, стоило ли оказывать поддержку Киеву, например, поставками беспилотников «Байрактар». «Турецкий поток», который был атакован, непосредственно связан с обеспечением благополучия Турции», – сказал сенатор Андрей Климов. На этом фоне он призвал страну отреагировать на случившееся и дать этому оценку «хотя бы непублично».

    Парламентарий отметил, что сначала были взорваны «Северные потоки», потом Киев отказался от транзита газа и вот теперь происходит атака на инфраструктуру, связанную с «Турецким потоком». «Соединенные Штаты – а Украина действует в полном соответствии с их указаниями – не скрывают своего желания отсечь Европейский континент от российских энергоресурсов. Причем эту задачу они формулируют с 50-х годов прошлого века», – пояснил он.

    По словам Климова, украинские власти фактически занялись энергетическим терроризмом европейской части западного мира. «Они прекратили поставки энергоносителей – вся Восточная Европа на ушах стоит. Через «Турецкий поток» страны ЕС еще могут получать наше топливо, но противник теперь и эту возможность пытается перекрыть. А вот те, кто находятся в Восточной Европе, и конкретно в Турции, должны активно принимать меры, чтобы нейтрализовать этих деятелей. Мы предупреждали, что это будет затрагивать их национальные интересы», – заметил сенатор.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что Украина атаковала девятью беспилотниками самолетного типа инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре в Краснодарском крае, обеспечивающей подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». В ходе отражения налета подразделениями ПВО все аппараты были сбиты, пострадавших нет. В результате падения осколков одного из дронов здание и оборудование газоизмерительной станции на территории компрессорной станции получили незначительные повреждения.

    Дежурные расчеты по аварийному реагированию ПАО «Газпром» оперативно устранили последствия падения осколков, оборудование восстановлено. Компрессорная станция продолжает подачу газа в трубопровод «Турецкий поток» в штатном режиме, сбоев в работе не зафиксировано, сообщили в ведомстве. Всего в ночь на субботу в Краснодарском крае были перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотников.

    Напомним, с начала года Киев прекратил транзит российского газа через свою территорию в Европу. Газета ВЗГЛЯД писала, какой ущерб нанесла Украина себе и другим странам. Европейцы пока не могут найти альтернативу поставкам российского газа через украинскую территорию, что приводит к быстрому истощению запасов в подземных хранилищах, говорил эксперт Игорь Юшков.

    На минувшей неделе сообщалось, что в Европе снизились запасы газа в подземных хранилищах до менее чем 69% из-за наращивания отбора на фоне ожидающегося похолодания и увеличенных темпов расхода газа. В понедельник агентство Bloomberg сообщило, что Европа рискует не достичь целевых показателей по запасам газа к следующей зиме из-за остановки транзита российского газа через территорию Украины.

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    13 января 2025, 22:51 • Новости дня
    Байден признал, что рисковал развязать ядерную конфронтацию с Россией

    Байден признал риск развязывания ядерной конфронтации с Россией из-за поддержки Киева Вашингтоном

    Байден признал, что рисковал развязать ядерную конфронтацию с Россией
    @ Leigh Vogel/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В финальной внешнеполитической речи глава американского государства Джо Байден фактически признал, что поддержка Украины со стороны США создала риск развязывания ядерной конфронтации с Россией.

    «У меня было две задачи: объединить мир в защите Украины и избежать войны между двумя ядерными державами. Мы справились с обеими», – приводит слова Байдена РИА «Новости».

    «Нужно делать еще больше. Мы не можем уйти. Мы объединили 50 стран, чтобы поддержать Украину, не только в Европе, впервые в Азии», – заявил он. По версии Байдена, «эти страны знают», что события на Украине «имеют значение и для них».

    Он заявил, что сейчас Украина «остается свободной и независимой страной с потенциалом для светлого будущего». Байден считает, что «заложил основу» для избранного президента США Дональда Трампа, которая позволит новой администрации и далее оказывать помощь Украине, защищая этот «потенциал».

    Напомним, Байден выступает в Госдепе с речью, посвященной внешнеполитической работе его администрации. А 15 января он выступит с прощальным обращением к нации из Овального кабинета


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    14 января 2025, 10:05 • Новости дня
    Агент Украины признался в подготовке отравления сотрудников ОПК в Ярославской области

    Задержанный агент Украины признался в подготовке отравления сотрудников ОПК в Ярославской области

    Агент Украины признался в подготовке отравления сотрудников ОПК в Ярославской области
    @ dpa/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Задержанный агент Украины признался, что планировал теракт с использованием яда против работников предприятия ОПК в Ярославской области после получения предложения от представителя Украины через Telegram.

    Задержанный агент Украины признался в подготовке теракта на одном из предприятий ОПК в Ярославской области, передает РИА «Новости».

    На видеозаписи мужчина заявил о получении предложения через сеть Telegram совершить теракт с использованием яда. Он согласился на это предложение, планируя отравить сотрудников предприятия.

    Злоумышленник также сообщил, что ранее размещал в соцсетях призывы к прекращению спецоперации и уничтожению сотрудников ФСБ и МВД.

    На данный момент проводятся следственные действия, которые помогут выяснить возможные связи задержанного с другими участниками зарубежных диверсионных групп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ предотвратила попытку украинских спецслужб отравить сотрудников оборонного предприятия в Ярославской области с помощью токсичных химикатов, которые подозреваемый планировал ввести через систему вентиляции автомобилей работников.

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    14 января 2025, 03:29 • Новости дня
    Байден похвастался посещением Киева
    Байден похвастался посещением Киева
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден заявил, что Россия якобы «проигрывает на поле боя», а также похвастался тем, что был в центре Киева.

    «По сравнению с тем, что было четыре года назад, Америка сильнее, наши альянсы сильнее, наши противники и соперники слабее», – приводит его слова РБК.

    Он предложил «подумать о России». Байден похвастался тем, что в отличие от президента России Владимира Путина «стоял в центре Киева» после начала российской специальной военной операции на Украине.

    Также Байден заявил, что России якобы «не удалось расширить свою территорию». По его версии, «Россия понимает, что она проигрывает на поле боя», пишет «Комсомольская правда».

    «Мы доказали, что можно усиливать Америку и ее позиции в мире, не ведя войны», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Байден произнес в Госдепе речь о внешнеполитической работе своей администрации, в которой фактически подтвердил, что поддержка Украины со стороны США вела к риску развязывания ядерной конфронтации с Россией.

    Коментарии (8)
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    Володин обвинил ряд министерств в недобросовестном исполнении обязанностей
    Лавров: Байден хочет «напоследок нагадить» новой администрации США
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    Как сильно санкции США ударят по нефтяным доходам России

    На Западе подсчитывают ущерб России от новых санкций. Указывается, что удар по трети теневого флота, перевозящего российскую нефть, приведет к сокращению экспорта нефти из России на 800 тыс. баррелей в сутки. Индия и Китай снова начнут закупать ближневосточную нефть вместо российской. Однако ситуация, возможно, не так страшна, как рисует Запад. Как Россия может справиться с очередным ударом? Подробности

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    В Германии прокладывают путь к возвращению «Северного потока»

    Кандидат на пост канцлера Германии Алиса Вайдель пообещала перезапустить «Северный поток». В экспертной среде полагают, что политик не в силах реализовать свое обещание. Однако именно эта риторика способна заставить немцев поставить перед властями вопрос о необходимости возобновления поставок российских энергоресурсов. Подробности

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    Успешная военная тактика дает России оперативный простор в ДНР

    Россия продолжает один за другим освобождать населенные пункты в ДНР. В субботу под контроль перешел поселок Шевченко, над которым был водружен российский флаг. Как отмечают эксперты, успех обеспечивает новая тактика военных, действиям которым не может помешать даже спутниковая разведка стран НАТО. Какие возможности открываются перед российским командованием в Донецкой народной республике? Подробности

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    Прибалтийская экономика задыхается без российского электричества

    Уже в ближайшие недели страны Прибалтики, как заявляется, «окончательно преодолеют последствия советской оккупации». Речь идет о полном разрыве электросетей этих стран с российской энергосистемой. Однако уже сейчас эйфория от этого события сменилась растерянностью – прибалты вдруг осознали, что обрекают себя на эпоху дефицитного и дорогого электричества. Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Киев раскрыл военные планы на 2025 год

      Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

    • Литва позарилась на Калининград

      Президент Литвы Гитанас Науседа отозвался о Калининградской области России как о «Малой Литве», заявив, что «Караляучус никогда не будет Калининградом». Чем ответить Литве на подобное хамство?

    • Трамп превратит Мексику в Украину

      Невоздержанность избранного президента США Дональда Трампа в заявлениях и его планы на дальнейшую политику обещает превратить прежде лояльную Мексику в противника или даже врага Вашингтона. Другими словами, в эдакую Украину у южных границ США, которая имеет к американцам территориальные претензии.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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