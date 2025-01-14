Володин: Киев в будущем может начать мобилизацию 16-летних

Tекст: Алексей Дегтярев

Сейчас на Украине настаивают на проведении мобилизации 18-летних, а в будущем будут настаивать на мобилизации 16-летних, указал спикер Госдумы, передает ТАСС.

«Вы видите, какую роль отвели гражданам Украины – расходный материал, ничего более. А сейчас настаивают, чтобы была проведена на Украине мобилизация 18-летних ребятишек, которые фактически только школу закончили», – указал он.

Володин добавил, что далее киевские власти начнут настаивать, чтобы мобилизовали 16-летних, как это было в Германии во время Второй мировой войны.

США вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским несут ответственность «за злодеяния на мирных территориях», заключил он.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что киевскому режиму предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет из-за нехватки живой силы в ВСУ.