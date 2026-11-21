Reuters: Четыре человека погибли при пожаре на электростанции на юге Ирака

Tекст: Дмитрий Зубарев

Жертвами пожара на электростанции на юге Ирака стали не менее четырех человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

По данным представителей служб безопасности, в результате происшествия ранения получили 30 человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее три человека погибли при взрыве на тепловой электростанции в сирийском городе Баньяс.

Также глава компании QatarEnergy Саад бен Шарида аль-Кааби сообщил о гибели 13 человек в результате мощного взрыва в катарской индустриальной зоне Рас-Лаффан.

Кроме того, пожар в торговом центре в городе Эль-Кут на востоке Ирака унес жизни 63 человек.