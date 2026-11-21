И где же сейчас отстраненность и беспристрастность, которая мне когда-то представлялась неотъемлемым свойством корреспондента? Куда она делась, как растаяла? Когда украинцы стали убивать журналистов, открыто признаваясь, что считают нас законной военной целью?0 комментариев
При пожаре на электростанции в Ираке погибли люди
Reuters: Четыре человека погибли при пожаре на электростанции на юге Ирака
На юге Ирака в результате возгорания на электростанции погибли по меньшей мере четыре человека, еще 30 пострадали.
Жертвами пожара на электростанции на юге Ирака стали не менее четырех человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.
По данным представителей служб безопасности, в результате происшествия ранения получили 30 человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее три человека погибли при взрыве на тепловой электростанции в сирийском городе Баньяс.
Также глава компании QatarEnergy Саад бен Шарида аль-Кааби сообщил о гибели 13 человек в результате мощного взрыва в катарской индустриальной зоне Рас-Лаффан.
Кроме того, пожар в торговом центре в городе Эль-Кут на востоке Ирака унес жизни 63 человек.