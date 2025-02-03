С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.6 комментариев
Украинец назвал причину убийства сотрудника военкомата в Полтавской области
Застреливший сотрудника военкомата на Украине мужчина объяснил свои действия попыткой спасти знакомого от мобилизации
Подозреваемый в убийстве сотрудника военкомата в Полтавской области Украины Вадим Кузуб признал вину и заявил, что пытался помочь знакомому избежать мобилизации, пишут украинские СМИ.
Кузуб в суде признал вину. Он рассказал, что его действия были связаны с попыткой помочь «родственнику гражданской жены» избежать мобилизации. Кузуб рассчитывал помочь тому «убежать от ТЦК» (военкомата).
«По словам подозреваемого, он хотел испугать военных, но это ему не удалось, и тогда он выстрелил», – приводит РИА «Новости» текст сообщения украинских СМИ.
Кузуб объяснил, что рассчитывал только ранить представителя военкомата, но выстрел оказался смертельным.
Также в материалах дела упоминается второй задержанный. Он подозревается в препятствовании деятельности вооруженных сил Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Пирятине Полтавской области на Украине мужчина, скрывший лицо балаклавой, застрелил сотрудника военкомата, который сопровождал мобилизованных в учебный центр, после чего злоумышленник скрылся вместе с одним из военнообязанных. Кроме того, за последнее время на Украине произошло уже три взрыва возле военкоматов.