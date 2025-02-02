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Взрыв произошел возле военкомата в украинском Павлограде
В Павлограде Днепропетровской области Украины возле здания военкомата произошел взрыв, в результате которого ранен мужчина, предположительно, сотрудник военкомата, сообщили региональное отделение полиции и украинские СМИ.
Полиция заявила о взрыве неустановленного предмета, передает ТАСС.
Депутат Верховной рады Максим Бужанский отметил, что это уже третий случай взрыва возле военкоматов на Украине. «Если бы мы были в своем уме, мы бы завесили камерами каждый квадратный метр. Но мы – нет», – посетовал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 14 декабря произошел взрыв у здания военкомата в центре Днепра (Днепропетровска). 1 февраля в административном центре Ровненской области на западе Украины, городе Ровно, также произошел взрыв в военкомате, один человек погиб, шестеро получили ранения. В тот же день сообщалось, что в городе Пирятине Полтавской области Украины мужчина застрелил сотрудника военкомата.