В военкомате города Ровно на западе Украины произошел взрыв

Tекст: Мария Иванова

В украинском городе Ровно произошел взрыв в здании военкомата, сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Инсайдер». В результате взрыва, по данным издания «Зеркало недели», есть погибшие, однако более детальная информация о случившемся на данный момент отсутствует.

Воздушная тревога в регионе не объявлялась. Официальных версий произошедшего пока не представлено.

В данный момент местные власти и службы работают на месте происшествия, выясняя обстоятельства инцидента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в городе Пирятине Полтавской области на Украине мужчина в маске застрелил сотрудника военкомата, а затем скрылся вместе с одним из военнообязанных, которого тот сопровождал в учебный центр.

Ранее сообщалось, что в Одесской области сотрудники территориального центра комплектования избили 51-летнего мужчину, что привело к серьезным травмам, включая переломы ребер и прокол легкого.