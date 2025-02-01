На Украине застрелили сотрудника военкомата в Пирятине

Неизвестный убил сотрудника военкомата на АЗС в Пирятине и сбежал с мобилизованным

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает ТАСС, трагический случай произошел 1 февраля на АЗС в городе Пирятин, Полтавская область. Неизвестный, скрывший лицо балаклавой, напал на военнослужащего Полтавского районного военкомата, который сопровождал мобилизованных военнообязанных в 199-й учебный центр.

По информации командования Сухопутных войск, нападавший, угрожая охотничьим ружьем, потребовал отдать оружие военнослужащего. Получив отказ, он выстрелил в сотрудника и завладел его автоматом. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия вместе с одним из мобилизованных.

Сотрудник военкомата погиб на месте. Правоохранительные органы уже приступили к оперативно-разыскным мероприятиям, и в Полтавской области введена специальная операция «Сирена».

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