СПЧ обратился к омбудсмену Польши по делу об экстрадиции археолога Бутягина
Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) направил обращение уполномоченному по правам человека Польши Марчину Венцеку относительно возможной экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину, сообщила член СПЧ Марина Ахмедова.
Ахмедова подчеркнула, что у СПЧ есть все основания полагать: если российского ученого выдадут на Украину по запросу киевских властей, ему грозит реальная опасность пыток в тюрьме. Она отметила, что угрозы исходят не только из-за русофобских настроений, а также из-за того, что, по ее словам, именно Бутягин препятствовал воровству крымских артефактов, чем стал «врагом» для Киева и Варшавы, передает РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российские власти намерены принять все необходимые меры для оказания поддержки археологу Александру Бутягину, которого задержали польские спецслужбы в декабре 2025 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, отец российского археолога Александра Бутягина назвал арест сына в Польше «сознательной подставой».
Суд Варшавы одобрил экстрадицию Бутягина на Украину.
Бутягин признался, что ожидал решения варшавского суда о своей экстрадиции.