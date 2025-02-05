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Зеленский сообщил о 45 тыс. погибших в ВСУ
Зеленский рассказал о 45 тыс. погибших и 390 тыс. раненых в ВСУ
С начала полномасштабной военной операции вооруженные силы Украины потеряли 45,1 тыс. военнослужащих убитыми и около 390 тыс. раненными, заявил президент Владимир Зеленский, отметив, что некоторые бойцы получали ранения несколько раз.
Владимир Зеленский, президент Украины, в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил о больших потерях вооруженных сил Украины на фронте, передает ТАСС. По его словам, количество погибших составило 45,1 тыс. человек, а количество раненных - 390 тыс.
«Относительно наших потерь: точные цифры очень важны для нас. 45 100 человек погибли, и около 390 тыс. случаев ранений», – сказал Зеленский в интервью. Он также пояснил, что количество ранений превышает количество раненых, так как некоторые военнослужащие получили ранения несколько раз после возвращения на фронт.
Напомним, в декабре прошлого года Зеленский выступил с заявлением, в котором опроверг данные, озвученные президентом США Дональдом Трампом, касающиеся потерь украинских войск. Зеленский сообщил, что с февраля 2022 года Украина потеряла 43 тыс. военных на поле боя, а число ранений составило 370 тыс. случаев. До этого Трамп заявил, что украинская армия потеряла 400 тыс. военнослужащих за годы конфликта. В феврале Зеленский заявил об «огромных потерях» ВСУ и подтвердил численность армии в 800 тыс. человек. В начале января Минобороны России сообщало, что украинские войска в 2024 году потеряли около 593 тыс. 410 военнослужащих. Самые большие потери зафиксированы с 26 октября по 1 ноября.