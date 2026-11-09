Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.5 комментариев
Подполье сообщило об отправке критиков Зеленского в секретные пыточные
Критики властей Украины начали попадать в сеть тайных секретных тюрем
Критиков Владимира Зеленского и недовольных украинскими правоохранителями отправляют для расправы в секретные пыточные, сообщили представители антифашистского подполья.
Несогласные с действиями киевских властей граждане попадают в сеть тайных тюрем на Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на участников одесского сопротивления.
«Это же «рука руку моет» – в тюрьмы эти попадают и несогласные с режимом Зеленского, и критики современных украинских правоохранителей», – заявил собеседник агентства.
Подпольщики напомнили о существовании пыточного подвала «Библиотека» под Мариуполем и заведений частных охранных предприятий Игоря Коломойского* (внесен в российский реестр террористов и экстремистов). По их словам, киевские власти не трогают эти тюрьмы, поскольку они играют роль «чистильщиков», а возбуждение уголовных дел грозит силовикам отправкой в эти же учреждения.
Пыточные существуют на Украине с 2014 года. Тема вновь вызвала резонанс в начале ноября, когда жители села Петропавловская Борщаговка под Киевом собрались у дома, где удерживали и пытали людей, включая подростка. Власти попытались запугать протестующих: прибывших к тайной тюрьме медика, водителя скорой помощи и еще одну женщину арестовали, а остальных участников схода разыскивают.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в одесском подполье сообщили о гибели каждого пятого заключенного в секретных украинских тюрьмах.
В пятницу бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров рассказал об использовании ведомством пыточных для получения нужных показаний.
* Внесен в список террористов и экстремистов в РФ