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    17 июля 2024, 21:35 • В мире

    Одесса становится лидером сопротивления мобилизации в ВСУ

    Поджоги машин военных в Одессе отражают настроения значительной части населения Украины

    Одесса становится лидером сопротивления мобилизации в ВСУ
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    На Украине поднялась новая волна поджогов автомобилей военных. Только за минувшую ночь в Одессе сгорело пять авто, не считая аналогичные случаи в других городах. По мнению экспертов, пока это не столько политический протест, сколько стихийное недовольство населения принудительной мобилизацией. Почему именно Одесса становится лидером по количеству поджогов?

    В Одессе и других городах продолжаются поджоги машин, принадлежащих сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Минувшей ночью партизаны уничтожили в Одессе пять служебных автомобилей. Информацию об этом сообщили в силовых структурах города.

    По данным издания «Страна», автомобили военных горели этой ночью также в Днепре, Виннице, Харькове и Ровно. Следователи завели уголовные дела по статье о препятствовании законной деятельности вооруженных сил Украины (ВСУ). Издание утверждает, что за поджогами стоят завербованные Россией украинцы. Нападению подвергаются автомобили, принадлежащие не только военкоматам, но и находящиеся в личной собственности сотрудников ТЦК.

    Первая волна поджогов автомобилей военных прокатилась по всей Украине в июне. Незадолго до этого вступил в силу закон об усилении мобилизации. Одна из норм обязала всех военнообязанных в течение 60 дней обновить свои данные в военкомате. Особое недовольство украинцев вызвало то, что повестка отныне считается врученной, даже если призывник не видел ее лично. Среди населения эта мобилизация получила название «насильственная».

    Кроме поджогов машин совершаются диверсии на железной дороге и против другой инфраструктуры. В июне неоднократно появлялись сообщения о порче релейных шкафов и трансформаторных подстанций в Николаевской, Одесской, Сумской и Черкасской областях.

    На прошлой неделе в Одессе сгорело четыре автомобиля, принадлежащих военнослужащим ВСУ. Украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Кроме Одессы и Ровно, такие поджоги были зафиксированы во Львове, Калуше в Ивано-Франковской области. Некоторые военные ради сохранения имущества наносят на свои машины надпись «Не ТЦК».

    При этом с 17 июля на Украине правила мобилизации стали, согласно ранее принятому закону, еще жестче. Теперь потенциальным военнослужащим, то есть мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, нужно при выходе из дома иметь при себе военный билет. В случае отсутствия в документе данных о прохождении военно-врачебной комиссии за последний год украинцу могут выписать повестку прямо на месте.

    «За поджогами автомобилей могут скрываться самые разные мотивации. Если говорить о подполье, то это не какие-то большие разветвленные организации с десятками или сотнями членов. В настоящий момент техническая оснащенность карательных органов на Украине такова, что подобные крупные организации будут быстро раскрыты и уничтожены, как это происходило в Одессе в 2014-2015 годах», – отмечает Александр Васильев, бывший депутат Одесского горсовета, историк и публицист.

    «Местное подполье в Одессе подпитывается теми, кто крайне негативно воспринимает текущую украинскую действительность, – продолжил собеседник. – Но нужно понимать, что любое эффективное подполье невозможно без помощи извне, другой государственной машины, которая предоставляет возможности для подобной борьбы».

    По его словам, поджоги автомобилей военных, релейных шкафов и другой инфраструктуры устраивают одиночки «либо малые группы, никак между собой не связанные». Кроме того, в большинстве случаев не удается прояснить судьбы тех людей, кто, как заявляют украинские спецслужбы, был пойман за поджоги автомобилей военных. «Нет информации о приговорах судов, люди как будто растворяются в пространстве», – указал спикер.

    По данным местных СМИ, 26 июня в Одессе были задержаны двое мужчин, якобы готовивших поджоги машин военных «по заданию ФСБ России». Однако о дальнейшей судьбе задержанных сведений не поступало. В начале июля СБУ задержала еще двух «агентов ФСБ», которые под видом жениха и невесты якобы изучали локации погранотрядов морской охраны в Одесской области.

    География поджогов автомобилей будет расширяться. «В разных регионах противодействие мобилизации различно, но Одесса, безусловно, является лидером по количеству поджогов и по спасению людей, которых удается силком вырвать из лап военкомов. Все это отражает общие настроения в городе. В Одессе такие случаи носят системный характер и отражают настроения значительной части населения», – уверен публицист.

    Однако подобные поджоги не следует рассматривать как проявление четко выраженного политического протеста, считает украинский политолог Владимир Скачко. «Пока это скорее стихийное недовольство людей, месть. ТЦКашники наживаются на бедах народа. Они набивают свои кошельки, берут взятки за возможность откосить от призыва, покупают дорогие машины и недвижимость. Поэтому родственники граждан, которых отправляют на фронт умирать, просто мстят», – полагает он.

    Однако политический подтекст у этих действий начинает формироваться, добавил политолог. «ТЦК страдает как инструмент милитаризации общества, – указал эксперт. – Но я не вижу вокруг ни одного из подобных случаев политической шумихи. Даже при перекрытии трассы в Ивано-Франковске, где в начале июля сотрудники ТЦК мобилизовывали отдыхающих, никто не кричал «Долой войну, долой Зеленского!»

    «Мы не хотим воевать» и «Долой войну» – между двумя этими лозунгами есть принципиальная разница. До второго еще нужно дойти».

    В то же время Васильев подчеркивает, что поджогов становится все больше. «Несмотря на репрессивные меры, количество таких диверсий возрастает. Это значит, что людей, которые совершали эти акции, не смогли выявить. Глядя на это, другие колеблющиеся и сомневающиеся горожане тоже могут решиться на аналогичные действия», – пояснил эксперт.

    Но как долго будет продолжаться это явление, зависит от возможностей украинских властей. «Теоретически украинские спецслужбы могут перевернуть с ног на голову миллионный город, устроить поквартирные обходы. Но это потребует огромных ресурсов и оттянет силы с фронта», – указал Васильев.

    По его словам, в обществе существует общая усталость от боевых действий и есть желание как-то изменить ситуацию. «Основной вопрос обывателя – когда все это наконец кончится? Люди видят, что подобные диверсии могут в том числе способствовать капитуляции Украины», – уверен собеседник.

    Кроме поджогов автомобилей и другой инфраструктуры, от одесситов поступает огромное количество информации о размещении военных объектов, по которым затем наносятся удары крылатыми ракетами и беспилотниками. «В данном случае люди действуют из искренних убеждений», – пояснил одессит.

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