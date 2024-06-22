На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?0 комментариев
На Украине военные придумали способ спасти свои автомобили от поджога
В Киеве и других крупных городах Украины военные стали вешать на свои машины плакаты «Не ТЦК» (ТЦК, аналоги военкоматов), чтобы обезопасить себя от поджигателей автомобилей военкомов.
На Украине из-за поджогов автомобилей военкомов, военные стали клеить на свои машины плакаты «Не ТЦК» (ТЦК, аналоги военкоматов), чтобы спасти свое имущество от уничтожения, передает «Царьград».
Кроме того, украинские пограничники сообщили, что ежедневно через границу с Украиной сбегают от мобилизации от 500 до 800 человек, которых не останавливают ни стрельба в спину, ни заминированные берега пограничных рек.
Между тем, секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко сообщил, что в мае удалось отправить на фронт больше людей, чем за последние полгода.
Ранее в Верховной раде Украины предложили сократить полномочия территориальных центров комплектования (ТЦК, аналоги военкоматов) из-за участившихся скандалов.