Tекст: Вера Басилая

На Украине из-за поджогов автомобилей военкомов, военные стали клеить на свои машины плакаты «Не ТЦК» (ТЦК, аналоги военкоматов), чтобы спасти свое имущество от уничтожения, передает «Царьград».

Кроме того, украинские пограничники сообщили, что ежедневно через границу с Украиной сбегают от мобилизации от 500 до 800 человек, которых не останавливают ни стрельба в спину, ни заминированные берега пограничных рек.

Между тем, секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко сообщил, что в мае удалось отправить на фронт больше людей, чем за последние полгода.

Ранее в Верховной раде Украины предложили сократить полномочия территориальных центров комплектования (ТЦК, аналоги военкоматов) из-за участившихся скандалов.