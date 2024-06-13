В Раде предложили сократить полномочия военкоматов из-за скандалов

Tекст: Александра Юдина

По словам замглавы комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Егора Чернева, одним из вариантов является передача функций ТЦК каким-то гражданским органам – возможно, выведение из вооруженных сил или из Минобороны, передает РИА «Новости».

В данный момент ведутся обсуждения, как не допустить повторения ситуаций, подобных одесской, в будущем.

«Позорная ситуация, когда военные дерутся с врачами – я такого еще не видел», – подчеркнул депутат.

Ранее стало известно, что водители скорой помощи в Одессе стали массово увольняться из-за страха быть мобилизованными.

Напомним, в Одессе произошла драка между сотрудниками скорой и военкомата. По версии медиков, водитель скорой прибыл в военкомат для обновления данных, но ему стало плохо, он вызвал бригаду, которую позднее отказались выпускать из ТЦК. Задержанным медикам на помощь приехали их коллеги.

