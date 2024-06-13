Правые евроскептики прибавили голоса по итогам выборов в Европарламент. Там увеличилось число противников войны с Россией, а число отъявленных русофобов, напротив, сократилось. Однако изменения пока слишком малы для того, чтобы в руководство ЕС пришли другие люди и его политика изменилась.0 комментариев
В Раде предложили сократить полномочия военкоматов из-за скандалов
В Верховной раде Украины предложили сократить полномочия территориальных центров комплектования (ТЦК, аналоги военкоматов) из-за участившихся скандалов, пишет издание «Страна.ua».
По словам замглавы комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Егора Чернева, одним из вариантов является передача функций ТЦК каким-то гражданским органам – возможно, выведение из вооруженных сил или из Минобороны, передает РИА «Новости».
В данный момент ведутся обсуждения, как не допустить повторения ситуаций, подобных одесской, в будущем.
«Позорная ситуация, когда военные дерутся с врачами – я такого еще не видел», – подчеркнул депутат.
Ранее стало известно, что водители скорой помощи в Одессе стали массово увольняться из-за страха быть мобилизованными.
Напомним, в Одессе произошла драка между сотрудниками скорой и военкомата. По версии медиков, водитель скорой прибыл в военкомат для обновления данных, но ему стало плохо, он вызвал бригаду, которую позднее отказались выпускать из ТЦК. Задержанным медикам на помощь приехали их коллеги.