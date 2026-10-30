Неизвестный снаряд попал в судно у берегов Ирана

Хуситы нанесли ракетные удары по НПЗ и аэропортам Саудовской Аравии

Tекст: Антон Антонов

«Вооруженные силы Йемена провели шесть специальных военных операций. В ходе первой операции был нанесен точный удар баллистической ракетой по нефтеперерабатывающему заводу в Рас-Тануре на востоке королевства», – сказал Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

Сариа уточнил, что вторая операция была направлена против объекта компании Saudi Aramco в Абкаике, передает РИА «Новости».

По его словам, вооруженные силы хуситов нанесли также залповый ракетный удар по международному аэропорту имени короля Халеда в Эр-Рияде, «удар точно попал по цели», а также применили беспилотник по международному аэропорту имени короля Фахда в Даммаме, что нарушило работу воздушной гавани.

Еще один удар баллистической ракетой, как заявил представитель хуситов, пришелся по нефтеперерабатывающему заводу в городе Рабиге на побережье Красного моря. Хуситы увязали эти операции с ответом на действия возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции в Йемене.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция сообщила об уничтожении баллистической ракеты, запущенной йеменскими хуситами в направлении восточной части королевства.

Во вторник Сариа заявил об атаке баллистической ракетой на здание министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

Хуситы во вторник также атаковали баллистической ракетой нефтеперерабатывающий завод в саудовском городе Рас-Таннура.