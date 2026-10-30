Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Неизвестный снаряд попал в судно у берегов Ирана
UKMTO: В Персидском заливе у берегов Ирана обстреляли торговое судно
В акватории Персидского залива к югу от иранского острова Лаван неизвестный боеприпас попал в борт коммерческого судна, спровоцировав возгорание.
Неизвестный снаряд поразил левый борт судна у побережья Ирана, в результате чего на борту вспыхнул пожар, передает РИА «Новости».
«UKMTO получило сообщение об инциденте в 40 морских милях (74 км) к югу от острова Лаван, Иран», – говорится в заявлении UKMTO.
По имеющимся данным, в результате попадания снаряда никто не пострадал, экипаж находится в безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Управление морских торговых операций Великобритании сообщило о возгорании на судне в Ормузском проливе у побережья Омана.
В четверг в Ормузском проливе загорелось и затонуло деревянное парусное судно.
В начале месяца танкер получил повреждения из-за попадания неизвестного снаряда во время выхода из Персидского залива.