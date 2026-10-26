История с распространением медведей почти во всем Северном полушарии заставляет задуматься о некоторых вещах, которые казались раньше неочевидными. Мы видим, что «очищение» природы, которое так приветствовали у нас после коронавирусной пандемии, несет в себе не только бонусы и плюсы.2 комментария
CNN: Возможные удары США по Ирану выйдут за рамки сохранения статус-кво
CNN: Потенциальные удары США по Ирану выйдут за рамки сохранения статус-кво
Потенциальные удары США по Ирану будут масштабнее простых мер по сохранению статус-кво и могут затронуть не только радары и пусковые установки, сообщил канал CNN со ссылкой на источники.
«Масштаб новых военных операций США, вероятно, выйдет за рамки простых мер по «кошению газона» или сохранению статус-кво путем нанесения ударов по радарам, пусковым установкам и другим иранским объектам, которые можно быстро восстановить», – передает РИА «Новости» сообщение CNN.
В регионе развернуто достаточное количество сил для осуществления таких атак. Войска США на Ближнем Востоке готовы начать крупные военные операции против Ирана в течение 96 часов после получения приказа от президента Дональда Трампа.
В воскресенье Трамп заявил о необходимости принять решение по конфликту с Ираном: заключить сделку или «покончить» с исламской республикой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Феда-Хосейн Малеки заявил о готовности исламской республики применить новую тактику ответных операций в случае возобновления конфликта с США.
В среду премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил подготовку масштабных ударов по иранской территории из-за возражений Дональда Трампа.
Во вторник президент Соединенных Штатов сообщил о возможности немедленного завершения американской военной операции против Тегерана.