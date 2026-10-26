История с распространением медведей почти во всем Северном полушарии заставляет задуматься о некоторых вещах, которые казались раньше неочевидными. Мы видим, что «очищение» природы, которое так приветствовали у нас после коронавирусной пандемии, несет в себе не только бонусы и плюсы.4 комментария
Власти Крыма пообещали туротрасли региона дополнительную поддержку
Туристическая отрасль Крыма получила гарантии дополнительной поддержки
Туристической отрасли Крыма окажут дополнительную поддержку в ходе подготовки к новому курортному сезону, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Предприятиям туристической сферы в Крыму выделят дополнительную помощь для подготовки к новому сезону, передает РИА «Новости».
«Мы внимательно относимся к ситуации в туристической отрасли. Потому что сложности, безусловно, еще не завершились. Поддержка еще понадобится в период проведения подготовительных работ к сезону, чтобы предприятия смогли рассчитаться по плате за землю, налогам, заработной плате, сделать необходимые закупки для проведения сезона», – заявил Владимир Константинов.
По его словам, эти рабочие вопросы находятся в центре постоянного внимания властей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Крыму решили возобновить работу «Артека» для детей из Крыма и Севастополя.
Минпросвещения организовало возврат денег за неиспользованные дни в «Артеке».