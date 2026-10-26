Власти Крыма пообещали туротрасли региона дополнительную поддержку

Туристическая отрасль Крыма получила гарантии дополнительной поддержки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Предприятиям туристической сферы в Крыму выделят дополнительную помощь для подготовки к новому сезону, передает РИА «Новости».

«Мы внимательно относимся к ситуации в туристической отрасли. Потому что сложности, безусловно, еще не завершились. Поддержка еще понадобится в период проведения подготовительных работ к сезону, чтобы предприятия смогли рассчитаться по плате за землю, налогам, заработной плате, сделать необходимые закупки для проведения сезона», – заявил Владимир Константинов.

По его словам, эти рабочие вопросы находятся в центре постоянного внимания властей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Крыму решили возобновить работу «Артека» для детей из Крыма и Севастополя.

Минпросвещения организовало возврат денег за неиспользованные дни в «Артеке».

