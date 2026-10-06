Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».4 комментария
Россия и Восточный Тимор договорились о проектах в энергетике и туризме
Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва и Дили готовы работать над совместными инвестиционными проектами в сферах энергетики, добычи полезных ископаемых, рыболовства и туризма.
«Есть обоюдный настрой на проработку совместных инвестиционных проектов. Это и энергетика, и добыча полезных ископаемых, рыболовство, туризм», – заявил Лавров по итогам переговоров с коллегой из Восточного Тимора Бендиту Фрейташем, передает РИА «Новости».
По его словам, российские экономические операторы также готовы к расширению поставок энергоресурсов в эту страну.
Кроме того, стороны подтвердили интерес к гуманитарному сотрудничеству. Россия продолжит предоставлять гражданам Восточного Тимора возможность получения высшего образования в своих вузах и откликнется на запрос Дили о подготовке специалистов по необходимым гражданским направлениям. Дипломаты также приветствовали практику стажировок тиморских сотрудников в Дипломатической академии МИД.
Восточный Тимор обрел независимость в 2002 году и является самым молодым государством Азии. Ранее его президент Жозе Рамуш-Орта выражал надежду на открытие посольства республики в Москве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Сергей Лавров назвал историческим визит главы МИД Восточного Тимора в Москву.
Российский министр начал переговоры с Бендиту Фрейташем.
В субботу Министерство иностранных дел России анонсировало эту встречу.