Лавров назвал историческим визит главы МИД Восточного Тимора в Москву

Tекст: Ольга Иванова

«Мы искренне рады приветствовать вас в Москве с первым в истории наших дипломатических отношений официальным визитом министра иностранных дел Восточного Тимора в России. Безусловно, это исторический момент», – заявил Лавров, передает РИА «Новости».

Министры обсудят двусторонние отношения и международную повестку, основываясь на договоренностях, достигнутых лидерами двух стран на саммите в Казани в июне 2026 года.

Фрейташ отметил, что Восточный Тимор ценит дружбу с Россией и помнит ее поддержку в борьбе за независимость, а также признание независимости страны в 2002 году. По его словам, визит направлен на укрепление политических отношений и переход к более предметному партнерству.

Глава МИД Восточного Тимора также поблагодарил Лаврова за организацию визита в Пушкинский музей, отметив важность культурных связей между странами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Лавров начал в Москве переговоры с главой МИД Восточного Тимора.

В субботу МИД анонсировал переговоры Лаврова с главой МИД Восточного Тимора в Москве.

Летом президент Владимир Путин назвал Восточный Тимор перспективным партнером России.