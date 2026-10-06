Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».4 комментария
Лавров назвал историческим визит главы МИД Восточного Тимора в Москву
Глава МИД Сергей Лавров назвал историческим моментом первый официальный визит министра иностранных дел Восточного Тимора Бендиту Фрейташа в Москву.
«Мы искренне рады приветствовать вас в Москве с первым в истории наших дипломатических отношений официальным визитом министра иностранных дел Восточного Тимора в России. Безусловно, это исторический момент», – заявил Лавров, передает РИА «Новости».
Министры обсудят двусторонние отношения и международную повестку, основываясь на договоренностях, достигнутых лидерами двух стран на саммите в Казани в июне 2026 года.
Фрейташ отметил, что Восточный Тимор ценит дружбу с Россией и помнит ее поддержку в борьбе за независимость, а также признание независимости страны в 2002 году. По его словам, визит направлен на укрепление политических отношений и переход к более предметному партнерству.
Глава МИД Восточного Тимора также поблагодарил Лаврова за организацию визита в Пушкинский музей, отметив важность культурных связей между странами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Лавров начал в Москве переговоры с главой МИД Восточного Тимора.
В субботу МИД анонсировал переговоры Лаврова с главой МИД Восточного Тимора в Москве.
Летом президент Владимир Путин назвал Восточный Тимор перспективным партнером России.