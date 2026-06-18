Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.22 комментария
Путин назвал Восточный Тимор перспективным партнером России
Президент Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Восточного Тимора Шананой Гужмау на полях саммита Россия – АСЕАН в Казани.
Это первый официальный визит главы правительства республики в Россию, передает ТАСС.
«Восточный Тимор – перспективный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В следующем году будем отмечать 25-летие дипломатических отношений, которые были установлены в день официального объявления независимости страны», – отметил глава государства.
Российский лидер также добавил, что Москва активно участвовала в международных программах помощи Восточному Тимору. Поддержка оказывалась через Всемирную продовольственную организацию, а также путем направления гражданского и полицейского персонала для миссий ООН в республике.
Накануне Кремль анонсировал двусторонние встречи Путина на саммите Россия – АСЕАН в Казани.
В ходе мероприятия российский лидер указал на взаимное стремление сторон к расширению сотрудничества.
Позже глава государства предложил нарастить экспорт отечественных удобрений и лекарств в страны ассоциации.