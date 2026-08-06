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Роскосмос: Модули будущей российской станции отделят при сведении МКС с орбиты
Модули будущей Российской орбитальной станции планируется отделять от МКС уже в процессе ее сведения с орбиты, сообщил представитель Роскосмоса.
Отстыковка модулей Российской орбитальной станции от МКС будет проведена после начала процедуры ее затопления, передает РИА «Новости».
Решение привязано не к конкретному дню, а к высоте орбиты МКС, которая к этому моменту должна составить около 300 км.
По словам представителя Роскосмоса, сведение МКС с орбиты, старт которого намечен не ранее 2028 года, станет длительным процессом.
«На текущий момент отстыковка предусматривается примерно на высоте 300 километров и будет определена … дополнением к эскизному проекту космического комплекса РОС», – сказал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, научно-технический совет Роскосмоса утвердил сценарий создания Российской орбитальной станции на базе российского сегмента МКС с последующим отделением для автономного полета.
Ученый Натан Эйсмонт рассказывал о возможности присоединения части модулей МКС к будущей Российской орбитальной станции после завершения совместной эксплуатации комплекса.