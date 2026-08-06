Роскосмос: Модули будущей российской станции отделят при сведении МКС с орбиты

  • Новость часаЛантратова: Судьба 302 жителей Курской области остается неизвестной
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Ударами по складам в Киеве Россия вызывает ресурсный голод ВСУ
    Клинцевич: Путин содержательно перестроил ключевые контуры управления армией
    В аэропорту Лейпцига сотрудник наземной службы руками поймал БПЛА со взрывчаткой
    Лайма Вайкуле заявила о готовности воевать с россиянами
    МИД пообещал ответ Австрии из-за высылки российских дипломатов
    Путин прокомментировал первое место «Единой России» в избирательном бюллетене
    Памфилова назвала число участников спецоперации на выборах в Госдуму
    Стали известны подробности покушения на создателя «Упыря» Ткачука
    Залужный: Украина исчерпала ресурс военных нововведений
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв «Большая крокодила» из Израиля показала проблему границ допустимого

    Дискуссия о рве с крокодилами для охраны израильских тюрем – это пример того, как быстро мы двигаемся по пути революционных изменений. То, что несколько лет назад было образом для псевдонаучной фантастики, стало всерьез обсуждаемой идеей.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Зеленский лезет на Ближний Восток

    Украинские лоббисты в США использовали все свои возможности, чтобы повлиять на Трампа в вопросе предоставления вооружений своим нанимателям. Вероятно, кому-то из тех, кто консультирует Киев, пришла в голову мысль: хорошо бы продемонстрировать, что Украина вступила в вооруженное противостояние с Ираном.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Главное – не пустить старость в голову

    Мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед», – хотя бы в образованной среде, потому что оно уже несет негативные коннотации.

    25 комментариев
    6 августа 2026, 03:18 • Новости дня

    Роскосмос: Модули будущей российской станции отделят при сведении МКС с орбиты

    Tекст: Антон Антонов

    Модули будущей Российской орбитальной станции планируется отделять от МКС уже в процессе ее сведения с орбиты, сообщил представитель Роскосмоса.

    Отстыковка модулей Российской орбитальной станции от МКС будет проведена после начала процедуры ее затопления, передает РИА «Новости».

    Решение привязано не к конкретному дню, а к высоте орбиты МКС, которая к этому моменту должна составить около 300 км.

    По словам представителя Роскосмоса, сведение МКС с орбиты, старт которого намечен не ранее 2028 года, станет длительным процессом.

    «На текущий момент отстыковка предусматривается примерно на высоте 300 километров и будет определена … дополнением к эскизному проекту космического комплекса РОС», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, научно-технический совет Роскосмоса утвердил сценарий создания Российской орбитальной станции на базе российского сегмента МКС с последующим отделением для автономного полета.

    Ученый Натан Эйсмонт рассказывал о возможности присоединения части модулей МКС к будущей Российской орбитальной станции после завершения совместной эксплуатации комплекса.

    5 августа 2026, 12:47 • Новости дня
    «Единая Россия» будет первой в федеральном бюллетене на выборах в Госдуму

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Единая Россия» возглавит список в бланках для голосования на предстоящих выборах депутатов Государственной думы благодаря результатам жеребьевки.

    «Единая Россия» будет стоять первым номером в избирательном бюллетене по федеральному округу на предстоящих выборах депутатов Госдумы согласно жеребьевке, которая проходит в ЦИК. Жребий для политического объединения вытянул сенатор Александр Карелин, передает ТАСС.

    Герой России достал из лототрона шар с номером один во время официальной процедуры в Центральной избирательной комиссии.

    Всего в распределении позиций принимают участие 11 политических сил. Среди них представлены КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия» и другие официально зарегистрированные объединения.

    Голосование за кандидатов в Госдуму состоится в начале осени. Выборы пройдут в течение трех дней, с 18 по 20 сентября.

    Комментарии (3)
    5 августа 2026, 17:48 • Новости дня
    Лайма Вайкуле заявила о готовности воевать с россиянами
    Лайма Вайкуле заявила о готовности воевать с россиянами
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Латвийская исполнительница Лайма Вайкуле призналась в намерении взять в руки оружие в случае вооруженного конфликта между ее страной и Россией.

    Артистка дала интервью радиостанции Deutsche Welle (признана в России СМИ-иноагентом), где обсудила гипотетическое столкновение двух государств. Отвечая на вопрос о возможных действиях при нападении на Латвию, она дала однозначный ответ. «Я возьму автомат», – заявила исполнительница.

    При этом звезда эстрады сразу сделала оговорку о нежелании реального кровопролития. Певица подчеркнула надежду на мирное разрешение любых противоречий между соседними странами. Она назвала себя оптимистом, который всегда верит в лучшее развитие событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала музыкальный фестиваль латвийской исполнительницы за эксплуатацию советского формата. Депутат Рижской думы Алексей Росликов объяснил антироссийские заявления певицы конъюнктурными соображениями. Ранее российский суд лишил артистку доли в компании «Лайма-Люкс Рус».

    Комментарии (53)
    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Комментарии (0)
    5 августа 2026, 11:09 • Новости дня
    В США заявили о невиданной силе ударов армии России

    Аналитик Макговерн: Российские войска начали атаковать с ранее невиданной мощью

    В США заявили о невиданной силе ударов армии России
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы ускорили продвижение в Донбассе на фоне масштабных атак и истощения систем противовоздушной обороны противника, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

    Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что российские войска начали атаковать с ранее невиданной мощью.

    «Русские начали наносить такие масштабные удары, каких не было раньше», – отметил эксперт в эфире YouTube-канала.

    Он добавил, что украинская сторона испытывает острую нехватку систем противовоздушной обороны, включая комплексы Patriot. По словам Макговерна, российская авиация в скором времени получит полное господство в воздухе, передает РИА «Новости».

    Аналитик подчеркнул отсутствие необходимости применения ядерного оружия, поскольку темпы спецоперации на Украине стремительно растут. Для полного контроля над регионом осталось освободить всего два крупных города.

    Ранее Министерство обороны сообщило об освобождении населенного пункта Бакшеевка в Харьковской области. Военные продолжили уничтожать логистические центры, места производства беспилотников и пункты дислокации наемников. Потери противника за сутки составили более 1435 человек, один танк, 13 бронемашин, 12 орудий и пять станций радиоэлектронной борьбы и разведки.

    Ранее российская армия нанесла массированные удары по логистическим центрам украинских войск.

    Эксперты охарактеризовали недавнюю атаку на объекты ВПК в Киеве как один из самых мощных баллистических ударов.

    Вооруженные силы России сформировали позиции для начала освобождения Славянска и Краматорска.

    Комментарии (6)
    5 августа 2026, 05:40 • Новости дня
    Defence Security Asia: Индия решила не закупать российские Су-57Э
    Defence Security Asia: Индия решила не закупать российские Су-57Э
    @ Объединенная авиастроительная корпорация/rostec.ru

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Нью-Дели принял окончательное решение не приобретать российские истребители пятого поколения Су-57Э, сделав ставку на модернизацию уже имеющегося парка боевой авиации, заявил представитель индийского минобороны Раджеш Кумар Сингх.

    Индия не планирует закупать российские истребители пятого поколения Су-57Э, передает «Военное обозрение» со ссылкой на Defence Security Asia.

    По словам Сингха, Нью-Дели не рассматривает закупку самолетов «Сухого», включая упомянутые Су-57Э. Вместо приобретения новых истребителей пятого поколения индийские военные сосредоточат усилия на обновлении существующего авиапарка.

    Основной акцент будет сделан на модернизации истребителей Су-30МКИ, которые в настоящее время производятся на территории Индии по российской лицензии.

    Эту программу в министерстве обороны страны считают одной из наиболее успешных в истории национальной военной авиации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин называл Су-57 лучшим истребителем в мире.

    В прошлом году Рособоронэкспорт заявлял о готовности индийских заводов к быстрому запуску производства Су-57Э.

    Также в прошлом году правительство Индии отказалось от идеи покупки американских истребителей F-35.

    Комментарии (29)
    5 августа 2026, 20:12 • Новости дня
    Пост Дмитриева о гибели Европы из-за мигрантов собрал миллион просмотров в X
    Пост Дмитриева о гибели Европы из-за мигрантов собрал миллион просмотров в X
    @ Gabriela Sarda/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Публикация генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева о последствиях миграционной политики Евросоюза и Великобритании преодолела отметку в один миллион просмотров в социальной сети X.

    В своей публикации в соцсети Дмитриев раскритиковал подходы ЕС и Великобритании к регулированию миграции, связав сложившуюся ситуацию с политическими решениями европейских властей. «Катастрофическая миграционная политика ЕС/Великобритании, кратко изложенная в одном посте. Сеута – лишь яркая иллюстрация миграционной политики ЕС, основанной на надеждах левых сил на то, что мигранты и их потомки проголосуют за левых», – говорится в тексте сообщения, опубликованного Дмитриевым.

    Свой пост глава РФПИ озаглавил «Варвары у ворот: 410 г. н. э. против наших дней». К публикации он добавил коллаж, в котором сопоставил картину американского художника Томаса Коула «Разрушение» из цикла «Путь империи» с современными кадрами побережья испанского города Сеута в Северной Африке, где фиксируются попытки нелегальных мигрантов попасть на территорию Европы.

    Ранее Дмитриев посоветовал европейским странам перенять российские миграционные законы.

    В начале августа десятки тысяч мигрантов прорвали границу испанского анклава Сеута.

    Комментарии (10)
    5 августа 2026, 07:37 • Новости дня
    Боец Белуга: Командиры ВСУ лишаются управления из-за уничтожения Starlink
    Боец Белуга: Командиры ВСУ лишаются управления из-за уничтожения Starlink
    @ REUTERS/Inna Varenytsia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские подразделения теряют связь с командованием после уничтожения терминалов спутниковой связи Starlink, что приводит к неразберихе и снижению боеспособности формирований, сообщил командир российского взвода БПЛА с позывным Белуга.

    «На некоторых позициях противника станции Starlink – это единственное средство связи с командованием. После ее поражения противник часто теряет возможность управлять людьми на этой позиции», – пояснил собеседник РИА «Новости».

    По словам военного, потеря связи вызывает хаос и серьезно снижает боевую эффективность украинских войск в Харьковской области.

    За минувшую неделю бойцы войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» выявили и уничтожили более 10 терминалов Starlink на этом направлении.

    Напомним, в Харьковской области ВС России за июль уничтожили свыше 60 спутниковых антенн и станций связи Starlink украинской армии.

    Также разведчики группировки «Север» научились вычислять местонахождение украинских военных по станциям Starlink.

    За первую половину мая ВС России поразили более 55 терминалов связи Starlink в Харьковской области.

    Комментарии (11)
    5 августа 2026, 09:07 • Новости дня
    Русское имя вошло в топ-200 самых популярных в США

    В США новорожденным мальчикам неожиданно стали давать русское имя Иван

    Русское имя вошло в топ-200 самых популярных в США
    @ Caroline Arber/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В США ежегодно тысячи новорожденных мальчиков получают русское имя Иван, которое обошло по популярности Дональда и Джона.

    Как следует из сообщения американской службы социального обеспечения, в последние годы более 0,1% новорожденных получили имя Иван, передает РИА «Новости».

    В 2025 году в стране появилось на свет 2240 Иванов, а годом ранее – 2354 мальчика. Таким образом, это имя вошло в топ-200 самых популярных, занимая в последние несколько лет места от 153 до 168.

    Имя Иван обошло в этом списке Дональда и Джона. В 2025 году в США назвали так всего 395 и 230 мальчиков соответственно. Самым популярным мужским именем стало Лиам, а женским – Оливия.

    В апреле текущего года московский ЗАГС назвал Ивана в числе самых востребованных мужских имен.

    В новых регионах России наибольшую популярность среди мальчиков получило имя Михаил.

    В прошлом году демограф Нина Русанова объяснила моду на старославянские варианты растущим интересом к национальной культуре.

    Комментарии (6)
    5 августа 2026, 14:12 • Новости дня
    Жители Киева сняли удары «Искандеров» с кассетными боевыми частями
    Жители Киева сняли удары «Искандеров» с кассетными боевыми частями
    @ Отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В соцсетях на Украине появились видеозаписи, демонстрирующие поражение объектов в Киеве баллистическими ракетами «Искандер» с суббоеприпасами.

    В социальных сетях на Украине опубликовали кадры прилетов баллистических ракет комплекса «Искандер» по целям в Киеве, пишет «Российская газета».

    На записях видно, как в темном небе над городом происходит яркая вспышка, сопровождающаяся мощным взрывом.

    Затем на земле появляется множество искр и слышится треск небольших разрывов. Так срабатывают суббоеприпасы, вылетевшие из кассетной боеголовки ракеты при достижении поверхности.

    Отмечается, что ракеты «Искандер» могут оснащаться тремя видами кассетных боевых частей: с осколочными, кумулятивными и объемно-детонирующими элементами. Они предназначены для уничтожения живой силы, бронированной техники, а также неукрепленных строений. В одной кассете находится 54 боевых элемента, которые являются частично управляемыми. Сброс суббоеприпасов происходит на высоте около километра, после чего они направляются к целям с помощью встроенного радиовысотомера и лазерного дальномера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский назвал тяжелыми ночные массированные удары по Киеву.

    Минобороны сообщило, что ВС России в ночь на среду поразили высокоточным оружием и беспилотниками склады с вооружением в украинской столице, а также суда с военными грузами для украинской армии в Черном море.

    В Киеве целями высокоточного массированного удара стали логистический центр «МЛП-Чайка» и терминал «Новой почты», центр «Транс-логистик» и склад «Эпицентр», обеспечивавший обработку товаров двойного назначения.

    Фото и видео ударов по логистическим центрам и военным целям в Киеве, смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    Комментарии (5)
    5 августа 2026, 05:08 • Новости дня
    Полковник Рейснер объяснил готовность Киева к перемирию

    Полковник Рейснер заявил о готовности Киева к перемирию

    Полковник Рейснер объяснил готовность Киева к перемирию
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские власти больше не настаивают на возвращении утраченных земель, рассчитывая лишь на временное прекращение огня в преддверии тяжелых холодов, заявил полковник Генштаба ВС Австрии Маркус Рейснер.

    «Украина находится в драматической ситуации. <…> Наступит зима, и она будет гораздо суровее для Украины, чем предыдущая», – приводит слова Рейснера РИА «Новости» в интервью телеканалу N-TV.

    По словам аналитика, из-за ударов российских войск инфраструктура страны не способна производить достаточное количество электроэнергии. Поэтому Киев отказался от максимальных требований и просит только перемирия.

    Кроме того, российские силы успешно теснят противника по всей линии боевого соприкосновения, отметил полковник.

    «Основная тяжесть российских атак по-прежнему приходится на центральный участок фронта. <…> На южном участке Россия приближается к Запорожью. <…> На севере постоянным обстрелам подвергаются Сумы и Харьков», – добавил полковник.

    При этом вооруженные силы России продолжают уничтожать логистические центры, места сборки дронов и пункты дислокации иностранных наемников.

    За сутки украинские формирования потеряли более 1435 солдат, один танк, 13 бронемашин, 12 орудий артиллерии, три станции РЭБ и две станции радиоэлектронной разведки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Зеленский написал письмо Путину с предложением переговоров, однако политолог назвал письмо Зеленского Путину попыткой самопиара. Посол Долгов заявил о скорой попытке Киева запросить перемирие. Захарова заявила о страхе спонсоров Киева из-за действий Зеленского.


    Комментарии (10)
    5 августа 2026, 13:36 • Новости дня
    Гендиректор «Уралдронзавода» Ткачук пострадал при взрыве автомобиля
    Гендиректор «Уралдронзавода» Ткачук пострадал при взрыве автомобиля
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководитель предприятия «Уралдронзавод» по производству дронов «Упырь» Владимир Ткачук получил серьезные травмы в результате взрыва машины, сообщил источник в оперативных службах.

    «В результате взрыва автомобиля пострадал Владимир Ткачук, он в реанимации в тяжелом состоянии, медики борются за его жизнь», – рассказал источник ТАСС.

    По факту происшествия правоохранительные органы возбудили уголовное дело о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом.

    В марте ФСБ предотвратила теракт, который россиянин по заданию украинских спецслужб собирался совершить против главы предприятия ОПК в Екатеринбурге.

    В январе в Петербурге задержали женщину, которая готовила террористический акт против представителя оборонно-промышленного комплекса.

    В августе прошлого года ФСБ пресекла заговор с использованием оружия и взрывчатки, доставленных дроном для покушения на руководителя оборонного предприятия в Белгороде.

    Комментарии (11)
    5 августа 2026, 07:15 • Новости дня
    Кардиолог назвал три главные причины ускоренного старения сердца

    Врач Бойцов назвал небрежность к себе причиной старения сердца

    Кардиолог назвал три главные причины ускоренного старения сердца
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Отсутствие своевременного лечения гипертонии, сахарного диабета и атеросклероза неизбежно провоцирует быстрое изнашивание сердечной мышцы и развитие опасных фиброзных изменений, сообщил главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов.

    «Сердце – удивительный орган, который очень долго не стареет. Оно начинает стареть ускоренно тогда, когда мы этого добиваемся посредством того, что не препятствуем, а способствуем развитию артериальной гипертонии», – сказал он РИА «Новости».

    Врач Бойцов добавил, что гипертония обычно возникает на фоне метаболического синдрома. Второй причиной износа органа выступает сахарный диабет, поражающий мелкие и крупные сосуды.

    Третьим опасным фактором медик назвал появление атеросклеротических бляшек в коронарных артериях. Подобные образования ухудшают снабжение мышцы кислородом и вызывают необратимые фиброзные изменения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кардиолог Кокин назвал храп скрытой угрозой для здоровья сердца. Кардиолог предупредил об опасности ледяной воды в жару. Врач заявил об опасности йоги при гипертонии.


    Комментарии (5)
    5 августа 2026, 13:41 • Новости дня
    Путин назначил новых командующих группировками войск в зоне СВО
    Путин назначил новых командующих группировками войск в зоне СВО
    @ Алексей Бабушкин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел перестановки в руководстве Министерства обороны и среди командующих группировками войск в зоне СВО, сообщили в Кремле.

    Путин встретился с военным руководством в среду. На совещании были озвучены решения о ротации кадров. Бывший командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук теперь отвечает за службы тыла, сообщается на сайте Кремля.

    «Я хочу вас, товарищи офицеры, поблагодарить за вашу боевую работу на прежних местах, выразить уверенность в том, что ваш боевой опыт, личные и деловые качества, организаторские способности помогут вам в решении новых задач», – сказал президент. Он также попросил командиров передать слова признательности бойцам на передовой.

    Президент России Владимир Путин назначил командующего группировкой «Центр» Валерия Солодчука главой службы тыла.

    Новый командующий службами тыла Минобороны России Герой России и бывший командующий 36-й общевойсковой армией генерал-полковник Валерий Солодчук окончил Ленинградское суворовское и Рязанское воздушно-десантное училища. Президент Владимир Путин назвал его «одним из наиболее талантливых командиров».

    Путин предложил генерал-полковнику Андрею Иванаеву стать командующим группировкой «Центр».

    Герой России Андрей Иванаев ранее командовал 20-й гвардейской общевойсковой армией и войсками Восточного военного округа. Он имеет большой боевой опыт, включая службу на Кавказе и участие в военной операции в Сирии. Военные эксперты отмечают, что под его руководством группировка войск «Восток» стала лучшей в организации боевых действий.

    Российский лидер принял решение о назначении Петра Болгарева временно исполняющим обязанности командующего группировкой войск «Восток».

    Ранее он командовал 150-й мотострелковой дивизией и 5-й гвардейской общевойсковой армией, а также получил ранение в ходе спецоперации.

    Командующим войсками беспилотных систем ВС РФ назначен генерал-полковник Денис Лямин. Бывший начальник штаба Центрального военного округа за 16 лет прошел путь от командира взвода до генерала. Он имеет опыт командования военной базой в Таджикистане и армейским корпусом в Крыму, а также награжден орденами за мужество и профессионализм.

    Комментарии (10)
    5 августа 2026, 17:44 • Новости дня
    В аэропорту Лейпцига сотрудник наземной службы руками поймал БПЛА со взрывчаткой
    В аэропорту Лейпцига сотрудник наземной службы руками поймал БПЛА со взрывчаткой
    @ ECKEHARD SCHULZ/imago stock&peopl/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудник наземной службы аэропорта Лейпциг/Галле самостоятельно поймал беспилотник, который, как выяснили правоохранители, был оснащен самодельным зажигательным и взрывным устройством.

    Как сообщает Bild, инцидент произошел во вторник вечером около 23:42 по местному времени (00:42 мск). Работник аэропорта заметил на летном поле низко летящий беспилотник и смог посадить его на землю, передает ТАСС.

    «Он опустил его на землю, удерживал на земле», – пишет немецкое издание. Газета не уточняет, использовал ли сотрудник какие-либо специальные средства или остановил аппарат вручную.

    Спустя более 11 минут после обнаружения дрона на место прибыли сотрудники федеральной полиции Германии. Они установили, что беспилотник был оборудован самодельным зажигательным и взрывным устройством.

    После обнаружения опасного объекта работа аэропорта была временно приостановлена. Примерно через десять минут после этого самолет, выполнявший повторный заход на посадку, столкнулся с неопознанным объектом на высоте около 400 метров. Воздушное судно перенаправили в аэропорт Ганновера.

    Следователи считают, что грузовой самолет мог столкнуться со вторым беспилотником. По данным правоохранителей, этот аппарат ранее также был замечен системой защиты от дронов аэропорта.

    Примерно через 35 минут после первого обнаружения БПЛА в аэропорту был создан кризисный штаб.

    Расследование инцидента ведут генеральная прокуратура Дрездена и земельное ведомство по уголовным делам Саксонии. Дело поручено центральному отделу по борьбе с экстремизмом при прокуратуре Дрездена и полицейскому подразделению по противодействию терроризму и экстремизму.

    Напомним, в ночь на среду на территории немецкого аэропорта Лейпциг/Галле возле украинского грузового самолета «Антонов» обнаружили беспилотный летательный аппарат со взрывателем. Из-за этого инцидента с безопасностью работу воздушной гавани временно ограничили.

    Позже представители НАТО официально подтвердили факт присутствия дрона с детонатором и зарядом взрывчатого вещества рядом с украинским воздушным судном.

    Комментарии (7)
    5 августа 2026, 15:48 • Новости дня
    Пропавшие в Приангарье летчики спаслись благодаря самодельной рации

    Кобзев: Пропавшие в Приангарье летчики спаслись благодаря самодельной рации

    Пропавшие в Приангарье летчики спаслись благодаря самодельной рации
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пилоты исчезнувшего несколько дней назад самолета Cessna 182 в Иркутской области смогли самостоятельно собрать радиостанцию и передать свои точные координаты спасателям с вершины сопки, сообщил глава региона Игорь Кобзев.

    Мужчины поднялись на возвышенность и воспользовались собранным из подручных средств устройством для отправки сигнала, рассказал Кобзев в своем канале в Max.

    «Пилот и летчик-наблюдатель живы, они забрались на сопку и по самостоятельно собранной радиостанции передали своих координаты самолету Бодайбо – Иркутск», – написал губернатор.

    Напомним, 3 августа легкомоторный самолет Cessna 182 перестал выходить на связь во время патрулирования лесных пожаров в Иркутской области. Густой туман сильно осложнил поиски пропавшего воздушного судна.

    К спасательной операции подключились иркутские специалисты и самолет из Якутии. В среду летчиков нашли живыми.

    Комментарии (6)
    5 августа 2026, 13:45 • Новости дня
    Склады Liqui Moly и логистического центра Novus на Украине полностью уничтожены

    ВС России уничтожили склады Liqui Moly и логистического центра Novus на Украине

    Склады Liqui Moly и логистического центра Novus на Украине полностью уничтожены
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Центральный склад производителя масел Liqui Moly на Украине сгорел дотла после массированного удара, также пострадали логистические центры других компаний.

    Центральный склад продукции компании Liqui Moly на Украине полностью сгорел, передает ТАСС.

    «Этой ночью <…> наш центральный склад продукции на Украине был полностью уничтожен огнем», – сообщили представители украинского подразделения в социальных сетях.

    В результате пожара утрачены тонны смазочных материалов, сейчас компания ищет новые пути доставки товаров.

    Помимо Liqui Moly, серьезный ущерб понесли и другие предприятия. Логистический центр Novus в Киеве остановил работу, повреждения получили два объекта Fozzy Group.

    Кроме того, компания «Новая почта» заявила об уничтожении своего сортировочного узла в Киеве.

    Минобороны сообщило, что ВС России в ночь на среду поразили высокоточным оружием и беспилотниками склады с вооружением в украинской столице, а также суда с военными грузами для украинской армии в Черном море.

    В Киеве целями высокоточного массированного удара стали логистический центр «МЛП-Чайка» и терминал «Новой почты», центр «Транс-логистик» и склад «Эпицентр», обеспечивавший обработку товаров двойного назначения.

    На складах и логистических базах после удара ВС России на Украине начались масштабные возгорания.

    Комментарии (0)
    Главное
    Объявлена принудительная эвакуация детей в подконтрольном Киеву Краматорске
    МИД России исключил посредничество Германии в переговорах по Украине
    ЦБ пересмотрел прогноз по ключевой ставке
    Миронов призвал Минюст и Генпрокуратуру проверить «Яблоко» перед выборами
    Пост Дмитриева о гибели Европы из-за мигрантов собрал миллион просмотров в X
    В РЖД сообщили о четвертой попытке продать Рижский вокзал
    Российские синхронистки завоевали золото на чемпионате Европы

    Почему Бельгия стала фанатом российского СПГ

    Бельгия в июле закупала СПГ исключительно у России, причем делала это не только для себя, но и для Германии и других соседей. Было бы у России больше СПГ, европейцы скупили бы его весь. Но американские санкции подрезали им возможности. Почему Бельгия стала фанатом российского СПГ, да еще и в преддверии эмбарго ЕК? Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Конфронтация с Россией стала общеевропейской

    Газета ВЗГЛЯД представила июльский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Впервые за всю историю проекта в первую десятку вошли все государства – члены Евросоюза, что свидетельствует о качественном изменении антироссийской политики Брюсселя. По мнению экспертов, конфронтация с Москвой постепенно перестает быть уделом отдельных европейских лидеров и становится общеевропейской нормой, существенно сокращая пространство для маневра даже наиболее осторожных стран ЕС. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия под Харьковом перерезает снабжение ВСУ в Славянске и Краматорске

    Освобождение Белого Колодезя и Устиновки стало очередным этапом продвижения российских войск на Харьковском направлении. Помимо формирования буферной зоны, эти действия открывают возможность усилить давление на важнейшие маршруты снабжения ВСУ в ДНР. Насколько близко российская армия подошла к созданию угрозы для одного из ключевых логистических коридоров украинской группировки? Подробности

    Перейти в раздел

    Турция ощутила опасность в Черном море для своих судов

    Атака на турецкое судно в Черном море заставила Анкару выступить с призывом обеспечить безопасность судоходства. При этом подобная реакция Турции последовала лишь после того, как последствия боевых действий затронули непосредственно ее интересы. Ранее атаки украинских беспилотных катеров на российские порты, танкеры и торговые суда не становились поводом для подобных заявлений. Кроме того, заявление прозвучало в момент, когда Россия усилила атаки на украинскую морскую логистику. Чем вызвана эта обеспокоенность Турции и как на нее реагировать Москве? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп выбрал преемника

      Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    • Океания ударила России в спину

      Три океанских государства, более 15 лет назад признавшие независимость Абхазии и Южной Осетии, отозвали признание. С чем это связано?

    • Как Украина терроризирует Ближний Восток

      Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации