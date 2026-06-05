Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.0 комментариев
Путин счел Су-57 лучшим истребителем в мире
Истребитель Су-57 пятого поколения представляет собой лучший истребитель в мире, заявил президент Владимир Путин на встрече с информационными агентствами.
«Что касается Су-57, мы когда-то предлагали нашим друзьям из Индии вместе разрабатывать эту машину. Машину пятого поколения, думаю, что лучшую в мире на сегодняшний день. Наши индийские друзья тогда сказали: «Давайте вы сами, а там посмотрим». В принципе этот самолет мог бы быть нашим совместным производством. Мы его сделали самостоятельно, и мы готовы с Индией работать и поставлять, и развивать. Здесь нет никаких ограничений», – цитирует Путина ТАСС.
Накануне генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха сообщил о боевом превосходстве российского истребителя над лучшими зарубежными вооружениями. В феврале Индия рассматривала возможность приобретения у России до 40 самолетов Су-57 для укрепления своих ВВС.